El alcalde de Sagunt sobre la Semana Santa: "Es el momento de ser valientes y dar un paso hacia la igualdad"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha querido dejar pasar unas horas desde la votación que prolongó el veto a las mujeres en la Semana Santa para fijar su postura. Además de reconocer la "gran preocupación social e institucional" que genera la postura de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, el socialista señala las "consecuencias relevantes" de esta decisión, como el procedimiento abierto para retirar a esta celebración la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Darío Moreno, alcalde de Sagunt. / Daniel Tortajada

A lo largo de los años, según señala, ha mantenido contactos con el colectivo Semana Santa Inclusiva y cofrades que apoyan la apertura desde dentro. En este tiempo, "hemos estado de acuerdo en evitar una intervención institucional que polarizara más las posturas. El protagonismo debían tenerlo mujeres y cofrades de a pie, nadie más", añade Moreno. Sin embargo y ante "la envergadura de la situación, desde la Alcaldía de Sagunt reafirmamos el compromiso firme con la igualdad y la no discriminación, principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y de la convivencia democrática".

El socialista insiste en que "la igualdad entre mujeres y hombres es un principio legal fundamental y un compromiso ético que apela por igual a todas las instituciones, públicas o privadas. Las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de ser mujeres. Es una cuestión de derechos básicos y legalidad", una idea que refuerza con la sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoció la vulneración del derecho a la no discriminación de una mujer excluida de una cofradía de La Laguna, Tenerife.

Tradición

Moreno precisa que este posicionamiento "no supone un ataque a la tradición, ni a la Cofradía. Expresamos el máximo respeto hacia el valor religioso y cultural de la Semana Santa para nuestra ciudad. Se trata de una celebración profundamente arraigada, que se remonta al siglo XV y que forma parte de nuestra identidad colectiva y nuestro patrimonio. Es mucho más que una festividad. Es un momento de reflexión que nos invita a ser mejores y a preguntarnos hacia dónde queremos ir como sociedad. Desde ese prisma, tradición e igualdad no solo son compatibles, sino que son garantía de futuro. La Semana Santa Saguntina habla de fe, patrimonio e identidad; la participación plena de la mujer solo acrecentaría la grandeza de los tres elementos. Es un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas".

El alcalde rechaza las "voces que nos llaman a actuar desde la venganza", que proceden de "personas y grupos que nunca han estado al lado del colectivo por la Semana Santa Inclusiva. No piensan en los cofrades que luchan por la apertura desde dentro, ni en las mujeres que quieren acceder a la Semana Santa. Si les escucharan, sabrían que su reivindicación se hace desde el máximo respeto y que piden a las instituciones es precisamente serenidad, apoyo y aplicación de la legalidad, pero ni protagonismos, ni histrionismos".

Desarrollo normal

También garantiza que "desde la Alcaldía seguiremos apoyando el normal desarrollo de los actos, en concordancia con lo que nos trasladan las y los principales promotores del colectivo por la Semana Santa saguntina inclusiva, que deben seguir siendo los principales y únicos protagonistas de esta reivindicación. Deben ser ellos y especialmente ellas, cuyos derechos están en juego, las que lideren el camino, las que marquen los tiempos y los siguientes pasos".

Moreno hace además una defensa de la Mayoralía de este año, en la línea de lo que ya hizo la junta directiva de la cofradía. "El malestar social generado se ha focalizado injustamente en este grupo de jóvenes que tiene la enorme responsabilidad de liderar la celebración de esta tradición centenaria. Son los máximos representantes de la fiesta este 2026, pero no han jugado ningún papel especial en el proceso de votación extraordinaria de la Cofradía. Condenamos cualquier señalamiento que no contribuye a la resolución del conflicto ni refleja la complejidad del mismo. Cuentan con todo nuestro apoyo para poder vivir esta Semana Santa de la mejor forma posible", dice además de reconocer "que la Mayoralía ha realizado un gran trabajo por elevar nuestra fiesta y aportar su grano de arena hacia la excelencia".

Por todo ello, hace un llamamiento "al diálogo y al consenso para que, en cumplimiento del marco legal, la Cofradía lleve a cabo los cambios necesarios. De la forma que se considere oportuna, con las salvaguardas que garanticen la buena gestión y el devenir de una de nuestras tradiciones más queridas, pero permitiendo el derecho de cualquier persona católica a la participación en la misma".

Celebraciones de carácter público

Así, Darío Moreno concluye que "los principios de igualdad y no discriminación recogidos en nuestro ordenamiento jurídico han de verse reflejados en todas las celebraciones de carácter público. Sagunto ha demostrado durante cientos de años su capacidad de evolucionar sin perder sus raíces. A lo largo de la historia, nuestras tradiciones y manifestaciones culturales han estado sujetas a cambios que han permitido perpetuarlas sin perder su esencia. Este es el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la inclusión".

Prestigio

El alcalde insta así a "todas las partes a trabajar de forma conjunta para preservar el prestigio de la Semana Santa Saguntina como referente cultural y turístico" y a abrir "un espacio de diálogo constructivo para garantizar una representación inclusiva en todos los ámbitos de la festividad".