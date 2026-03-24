Arranca en Sagunt un nuevo ciclo de música sacra que une prestigio y el talento local

El ciclo de música sacra, Sagunt in Excelsis, ha vuelto a Sagunt con cinco conciertos que han arrancado este martes y se prolongarán hasta el día 31 en los que intérpretes de gran prestigio se combinarán con el talento local. Una nueva edición programada por el departamento municipal de Cultura, que se desarrollará en distintos enclaves y que combinará música de cámara, repertorio coral y tradición histórica.

El ciclo ha comenzado este martes en la iglesia de Begoña del Port de Sagunt con el recital para violonchelo Bach Only a cargo de Øyvind Gimse, centrado en la interpretación de las suites de Johann Sebastian Bach: la Suite No. 1 en Sol mayor, BWV 1007 16’, la Suite No. 2 en Re menor, BWV 1008 20’ y la Suite No. 6 en Re mayor, BWV 1012 26’. La actuación se planteaba como una experiencia inmersiva en la que la música dialoga con el espacio y el silencio, explorando la profundidad sonora y espiritual de estas composiciones; un concierto que ha sido muy aplaudido.

El 25 de marzo, también a las 20 horas, la parroquia Jesús Obrero acogerá un concierto del coro Almudàfer, dirigido por Sergi Rajadell, que propone un recorrido sonoro en torno a la luz, el misterio y la trascendencia. Lux Aeterna reúne obras de dos de los compositores corales más influyentes de nuestro tiempo: Morten Lauridsen y Eric Whitacre, cuyas creaciones destacan por su profunda espiritualidad, riqueza armónica y gran capacidad expresiva.

Cartel anunciador / Ayuntamiento de Sagunt

La siguiente de las citas será el 29 de marzo a las 19 horas en la capilla de la residencia Virgen del Carmen (Asilo) con la actuación del prestigioso grupo Capella de Ministrers. La agrupación propone un viaje por la espiritualidad musical desde la tradición hispánica del Renacimiento hasta el mestizaje barroco en el Nuevo Mundo. Se evocan los ecos místicos de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en contrafacta, villancicos y dúos que entrelazan el amor humano con la búsqueda de lo divino, músicas sencillas y profundas que florecen en el entorno franciscano y carmelita.

Cierre

El ciclo continuará el 30 de marzo a las 20:45 horas en la plaza Mayor, con un concierto a cargo de la orquesta de cámara Melkart, con la participación de la soprano Laura Agustí y el tenor Mario Corberán, bajo la dirección de Sergi Rajadell. En el concierto se interpretarán piezas de autores como Gabriel Fauré, Henry Purcell y Giacomo Puccini, entre otros. Esta actuación aporta el culmen de la procesión del Encuentro Doloroso entre Jesús y su Madre. El Encuentro, con las andas del Nazareno y de la Soledad, deja en la retina de los asistentes una de las imágenes icónicas de la Semana Santa Saguntina.

El ciclo finalizará el 31 de marzo a las 19 horas en la iglesia del Salvador con la interpretación de Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz Hob. XX/1:B (1787) (c.a 15’) de Franz Joseph Haydn y el Stabat Mater (1812) de Nicolás Ledesma. Todo ello a cargo de la orquesta de la Lira Saguntina junto al grupo de voces Música Viva, bajo la dirección de Ramón Zacarías Cerdá. Se trata de una obra de gran intensidad dramática basada en el poema medieval que describe el sufrimiento de la Virgen María ante la pasión de Cristo, abordada desde una perspectiva profundamente emocional y vinculada a la tradición musical sacra.

Talento local

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha destacado: “Hemos querido poner en valor el grandísimo e importantísimo talento local que tenemos, con formaciones muy vinculadas a Sagunt, pero también traer figuras con gran reconocimiento nacional e internacional, muy aplaudidas fuera de nuestras fronteras”. Asimismo, ha subrayado que el ciclo combina “propuestas cercanas con artistas de gran prestigio, en una programación pensada para emocionar al público”.

Sagunt in Excelsis vuelve así a consolidarse como una cita cultural destacada en la ciudad, ofreciendo una programación que combina calidad artística, diversidad de estilos y una estrecha relación con los espacios y la tradición local.