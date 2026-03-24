El clavario 2026 pide alejar la polémica y vivir la Semana Santa Saguntina con unión

El clavario 2026 de la Cofradía de la Sang de Sagunt, Gonzalo Escrig, ha invitado a la ciudadanía a "dejar a un lado la polémica y a disfrutar de la Semana Santa Saguntina como lo llevamos haciendo años", afirmaba a Levante-EMV. Unas declaraciones que realizaba tras el nuevo veto a la entrada de las mujeres en la entidad, después de la votación realizada en la asamblea extraordinaria celebrada este domingo, en la Ermita de la Sang donde el "No" se impuso al "Si", con 267 votos en contra frente a los 114 partidarios de su entrada.

A juicio de este joven de 23 años, este resultado "era esperable porque la tradición pesa mucho aquí en Sagunt". Más allá del resultado, que no entra a valorar, sí que califica de muy positivo el hecho de que este diálogo se haya abierto con respeto en una entidad con 530 años de historia. "La conclusión de esto es que la Cofradía ha estado dispuesta a debatir este tema y que se ha hecho con mucho respeto por ambas partes. Esto demuestra que, tanto los que están a favor como los que están en contra de que entren las mujeres, aman profundamente esta Semana Santa y esto es muy bonito, que nos respetemos y que todos convivamos, pero sobre todo, que vayamos a vivirla todos arropados pese a la polémica".

Un ejemplo de ello, apunta Escrig, fue la concentración celebrada por el colectivo de la Semana Santa Inclusiva, decía. "El hecho de que la concentración se haya podido celebrar aquí delante de la ermita y no haya habido ningún percance por ninguna de las partes demuestra el tono conciliador, tanto de unos como de otros. Todos nos guardamos un respeto importante porque todos somos vecinos, saguntinos, amigos, compañeros, mayorales y cofrades, y espero que en un futuro mujeres que desean y quieran entrar puedan hacerlo".

Momentos de la concentración por una Semana Santa inclusiva. / Miguel Angel Montesinos

Repercusión

Por otro lado, Escrig también ve "entendible que alguien quiera formar parte de la Semana Santa Saguntina", en referencia a las mujeres. "Pero también es verdad que, el derecho de asociación es el que es y que como cofrades debemos de ser nosotros los que tengamos la palabra que decida si entran o no. Al final la cofradía es la cofradía y la fiesta es la fiesta",

En cuanto a las repercusiones para la mayoralía 2026, Escrig afirma que al no modificarse los estatutos, "nosotros seguimos adelante con nuestros preparativos de la Semana Santa, que llevamos esperando más de 20 años desde que éramos muy pequeños".

Escrig recordaba que la Cofradía de la Sang tiene 530 años de historia y que en sus estatutos se deja claro que solo pueden participar varones. Por ello, como apuntaba, un cambio de ésta u otra norma exige primero la recogida de al menos 80 firmas para que se pueda abordar el asunto en una junta general extrarordinaria. Por ello, el movimiento por una Semana Santa Inclusiva tuvo que recogerlas primero y abrió así la puerta a la votación del pasado domingo.