Nuevas voces se alzan en defensa de la Mayoralía 2026 de la Semana Santa Saguntina
El presidente de la asociación de peñas de las fiestas patronales pide "respeto, comprensión y responsabilidad"
La Mayoralía 2026 de la Semana Santa Saguntina sigue recibiendo apoyos, después de "haberse visto envuelta, de forma injusta, en una situación mediática que no le corresponde directamente". Así se refiere el presidente de la asociación de peñas de las fiestas patronales de Sagunt, Ricardo Meliá, a algunos de los efectos colaterales que ha provocado la prolongación del veto a las mujeres en la Cofradía de la Sang.
"Me gustaría dedicar unas palabras de apoyo y reconocimiento a la Mayoralía de este año, con quienes hemos tenido el placer de compartir numerosos momentos y actos a lo largo de este tiempo, tanto en peñas como en distintos espacios festivos de nuestro municipio", apunta Meliá.
Dedicación
En esos momentos, "hemos comprobado de primera mano su compromiso, dedicación y cariño hacia nuestras fiestas, trabajando siempre con ilusión para mantener vivas nuestras tradiciones y fortalecer el espíritu festivo que caracteriza a Sagunto", añade el presidente de las fiestas patronales del núcleo histórico.
Además de mostrar públicamente su apoyo, recuerda que "los hechos -en referencia a la exclusión de las mujeres- pertenecen al ámbito de la asociación y a su proceso interno de votación", así que "no deben empañar la labor ni la imagen de las personas que forman la Mayoralía".
Respeto
Meliá hace un llamamiento al respeto, la comprensión y la responsabilidad, como respuesta al "buen hacer y el compromiso" de los organizadores de la Semana Santa de este año, al tiempo que muestra su confianza "en el pueblo de Sagunto, que siempre ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, apoyando a quienes trabajan por nuestras tradiciones y manteniendo el ambiente de unión y convivencia que nos define. Sigamos disfrutando de nuestras fiestas con orgullo, respeto y alegría", concluye.
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