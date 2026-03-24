Semana Santa Inclusiva cree que "el miedo al cambio" determinó el veto a las mujeres en Sagunt

Una de las portavoces del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, asegura que lo sucedido, el veto a las mujeres, responde entre otras cosas, a "un miedo al cambio". Sin embargo, explica de manera muy pedagógica, que "las tradiciones cambian y la fiesta evoluciona", dejando claro que esta no se celebra de la misma manera que se hacía en 1492. "No es la misma cofradía la del siglo XV que la del XXI", por lo que mantenía la esperanza en un posible cambio, revelaba.

Precisamente, bajo esa premisa, la de la evolución, Ribelles confiesa que era optimista, "pensaba que la igualdad y los valores que la envuelven estaban más arraigados e incluso que la advertencia de revocar la distinción de Fiestas de Interés Turístico Nacional, influiría, pero no ha sido así", comentaba. Y es que "no solo se ha perdido la votación, sino que han salido más noes que en la votación de 2022", por lo que reconocía sentirse "triste y decepcionada".

Reducto galo

Pese a lo que pudiera pensar antes de la asamblea, ahora tiene claro que "esto es un reducto galo que no evoluciona", aunque matiza, que "no todos los cofrades son iguales. Hay algunos muy a favor de la igualdad".

Ribelles reivindicaba el derecho a poder elegir. "Cualquier asociación, entidad, colectivo debe incluir a mujeres y hombres. Estamos en el siglo XXI, en una sociedad igualitaria, donde hay juezas, políticas, psicólogas, médicas, profesoras..." y se preguntaba por qué no, mujeres cofrades.

Recuerdan que "las mujeres siempre han estado ahí, acompañando a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, en la limpieza de la ermita, en la venta de lotería. Igual a las mujeres del siglo XV no les venía mal hacer esto, pero a las del siglo XXI, no nos vale con eso. Queremos una igualdad total", terminaba.

La representante dejaba claro que cuenta con el apoyo de la secretaria de estado de igualdad, quien "se ha puesto en contacto con el colectivo para trasladárnoslo" y, por otro lado, recuerda, que "desde Turismo ya sabemos que se ha iniciado el expediente para una posible revocación de la distinción de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional", tal y como ya ha publicado Levante-EMV.

Arzobispado

Otra de las voces críticas es la del cofrade, presidente de l'Arxiu Camp de Morvedre y miembro de la Semana Santa Inclusiva, Albert Llueca, quien va más allá y en su reivindicación por la igualdad expone "que sea el arzobispado el que dé el paso, como ha pasado en otras archidiócesis como Sevilla, Zamora o Castelló, ya que no lo ha hecho ni la entidad pública, ni la cofradía, pese a que su junta ha favorecido el debate, sin influir en la votación". También recuerda que se retiraron las andas para que cupiese más gente en la asamblea extraordinaria.

Por otro lado, valora de forma "muy negativa las consecuencias que pueda tener la votación", en la que se ha impuesto el no, con 267 votos sobre el si, con 114. Entre ellas destaca "la retirada del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional que tanto nos costó conseguir en 2004".