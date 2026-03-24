El veto a mujeres en Sagunt lleva a Compromís a pedir datos de las implicaciones legales y económicas

La intensa polémica generada por el nuevo veto a las mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt ha llevado al grupo municipal de Compromís a tomar dos acciones en el ayuntamiento para conocer la situación actual y evaluar tanto las implicaciones económicas como legales que puede conllevar lo sucedido.

Primero, ha pedido el gasto de presupuesto público destinado por el consistorio a esta fiesta pues, aunque n le otorga subvenciones directas, sí contribuye por otras vías. “El ayuntamiento asume gastos indirectos como servicios de catering, cartelería, conciertos, publicaciones, limpieza, contrato de espectáculos, mantenimiento, uso de edificios públicos, etc. Lo que queremos saber con la petición de información son las cantidades concretas destinadas los últimos años para la fiesta”, afirma su portavoz, Maria Josep Picó.

Además, solicita informe jurídico sobre las implicaciones legales de la decisión de vetar la entrada a las mujeres en Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

Tal y como señala su portavoz, Maria Josep Picó: “Ante los acontecimientos recientes vinculados con la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist y el anuncio del Gobierno estatal de retirar el reconocimiento de Fiesta de Interés TuTurísticoacional a la Semana Santa Saguntina, por no permitir el acceso a las mujeres a la citada cofradía, incumpliendo criterios de igualdad de género, hemos decidido pedir información a los servicios técnicos del ayuntamiento para comprender mejor las consecuencias económicas de lo que supondría perder esta declaración”.

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“Además, también hemos pedido informe jurídico sobre qué implicaciones legales tendría para el ayuntamiento colaborar con una fiesta que incumple con los criterios básicos de igualdad”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís per Sagunt.