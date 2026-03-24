Semana Santa en Sagunt: la Coordinadora Feminista exige retirar el apoyo institucional a la fiesta por el veto a las mujeres

La tercera negativa de los cofrades de la Sang a permitir la entrada de mujeres en la entidad que organiza la Semana Santa de Sagunt desde hace más de cinco siglos ha llevado a la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre a condenar esta decisión y reclamar medidas a las instituciones en el trato que dan a la entidad y a la fiesta.

La Coordinadora, en concreto, "exige a todas las instituciones públicas que retiren cualquier tipo de financiación o apoyo a entidades que discriminan a las mujeres". "Ningún fondo público, ninguna cesión de espacio, ni recursos humanos o materiales deben sostener actos que excluyen a la mitad de la población por razón de género", agregan, en la línea de lo defendido por Esquerra Unida, como ya informó Levante-EMV.

Aunque el consistorio no otorga ninguna subvención directa a la cofradía, sí la apoya con distintos recursos para hacer posible esta fiesta de más de 500 años que sale a la calle con distintas procesiones que convocan a cientos de personas.

Uno de ellos es el apoyo logístico que el consistorio brinda a la fiesta, fundamentalmente, con el amplio despliegue que realiza la empresa municipal SAG para cubrir numerosas calles con alfombras que eviten que caiga al suelo la cera que desprenden las hachas de los cofrades en tres procesiones: la del Encuentro celebrada en Lunes Santo, la del Silencio del Miércoles Santo y la del Entierro del Viernes Santo.

A ello, desde EU le suman "el montaje de escenarios, los gastos de promoción turística, los servicios de limpieza posteriores a los eventos y el despliegue de efectivos de Policía Local".

"No bajo la cobertura de recursos públicos"

Pero ante esta tercera negativa de los cofrades a la entrada de mujeres, desde la Coordinadora se insiste en que "lo público pertenece a toda la población y lo que financiamos colectivamente debe respetar los derechos fundamentales de todas las personas. La discriminación no puede ni debe mantenerse bajo la cobertura de recursos públicos".