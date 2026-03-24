Un tirador saguntino, en busca del Europeo

Veintidós años no han dejado sin gasolina a Antonio Comeche, más bien al contrario. El tirador saguntino inició su 23ª temporada con triunfo en la general de una competición social en Llíria y no disimula que su objetivo es competir en el Campeonato de Europea que se celebrará en Hungría. Antes, el policía local se dedicó a cosechar los frutos de los éxitos atesorados el último año y a lo largo de su carrera.

Antonio Comeche. / Levante-EMV

El reconocimiento más reciente llegó de la mano de la Federación de Tiro de la Comunitat Valenciana, en cuya gala anual recibió la máxima distinción como el tirador más destacado de la temporada en todas las modalidades, diploma que recibió del presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, José María Vicente Hernández.

Gala

El máximo dirigente del organismo territorial, Antonio Martínez Francés, y otras autoridades pusieron el broche así a la pasada temporada y dieron el pistoletazo de salida a la presente con esta cena celebrada en un conocido restaurante del Camp de Morvedre.

Esta distinción se suma a su nombramiento como mejor deportista de Sagunt en 2025, que recibió en otra gala "muy emotiva, por todo lo que representó" y por estar "rodeado de familiares y amigos", según apunta Comeche. Como colofón a su temporada, "la más significativa y exitosa" de su larga trayectoria deportiva, el saguntino ha sido reconocido con la categoría de deportista de Alto Nivel, la máxima en el ámbito nacional, que, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, premia los resultados del año anterior.

Mundial

El subcampeonato del mundo por equipos en Sudáfrica, junto a su cuarta posición en la clasificación general individual supersénior, explican estas recompensas, a las que se unirán la renovación automática de su condición de deportista de élite por la Generalitat.

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Sensaciones inolvidables

Para dar continuidad a estas "sensaciones inolvidables", Comeche no se olvida de los acompañantes que lo han llevado a este punto álgido de su carrera, como son el restaurante Pulpería Terra Meiga, Autocares Marqués, Gasoprix y Citroën Automóviles Sagunto, además de la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt.