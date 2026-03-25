Canet explora las "mentes únicas" en sus charlas familiares

La concejalía de Juventud de Canet d’en Berenguer arranca este miércoles (18 horas en el Espai Jove) el programa Converses Canet&Families, que se desarrollará hasta final de año con una periodicidad mensual. El planteamiento es poner a disposición de las familias un experto sobre cuestiones relacionadas con la educación infantil y juvenil. La singularidad de esta iniciativa, según destacan desde el ayuntamiento es que este especialista estará acompañado por un joven que hablará en primera persona del tema del día.

Actividad de una edición anterior. / Ajuntament de Canet d'en Berenguer

La primera cita llevará por título 'Mentes únicas' y está dirigida a hogares con menores que "ven el mundo de una manera especial". La iniciativa de Canet quiere "celebrar y comprender esas formas diferentes de aprender, sentir y brillar". Así, el consistorio ha diseñado un espacio para compartir experiencias y herramientas sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), las altas capacidades, el Asperger y otras maneras de procesar el mundo, siempre desde la inclusión, añaden fuentes municipales.

Incomprensión

Este tipo de jóvenes, por su condición, puede sufrir problemas para relacionarse con otros chicos y chicas de su edad e, incluso, ser víctimas de acoso escolar. A veces son situaciones de las que los propios menores no son conscientes, lo que acentúa su situación de soledad e incomprensión, insisten desde el departamento de Juventud.

En este primer encuentro estarán presentes Carlos López, experto universitario en Altas Capacidades y Autismo, y diagnosticado con ambas condiciones, junto a Pau Tur, que presenta 'Moatros', el pódcast del Espai Jove.

La participación en estos talleres es totalmente gratuita y las familias pueden apuntarse en el teléfono 664 558 361. En las charlas se abordarán también cuestiones colaterales como la sexualidad, las adicciones o los discursos de odio.

Esfuerzo

Según explica el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, "todos sabemos lo difícil que es criar a nuestros hijos y nuestras hijas y, aunque pongamos todo el esfuerzo y la mejor intención, sentimos que no lo estamos haciendo todo lo bien que podemos. Converses Canet&Families está pensado para que, acompañados por un experto, pongamos nuestras experiencias en común y busquemos, entre todos, recursos para entender mejor lo que pasa y lo que podemos hacer".

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Crecimiento

Canet&Families es una iniciativa que nació en 2024 como un programa de actividades culturales para toda la familia. Con el tiempo, este proyecto ha ido creciendo y añadiendo acciones nuevas como los Clubs de Infancia para educar a los jóvenes de entre 3 y 12 años en el uso del tiempo libre.