El nuevo alcalde de Benifairó de les Valls llama a la "responsabilidad compartida"

El nuevo alcalde de Benifairó de les Valls, José Álvarez (PSPV-PSOE), ya está al frente del consistorio después de tomar posesión este lunes y recibir la vara de mando de su antecesor, su compañero de partido que ha estado 14 años al frente del ayuntamiento, Antoni Sanfrancisco.

Tras ocho años de concejal del equipo de gobierno en los que ha asumido numerosas responsabilidades, este licenciado en Económicas y Empresariales fue investido a sus 59 años gracias a los votos de los cinco concejales socialistas y los dos de Junts per Benifairó pues los cinco ediles del PP votaron a su portavoz. De hecho, las dos formaciones progresistas seguirán gobernando juntas, en virtud del pacto firmado al principio de este mandato, aunque "con algunos reajustes", según admitía el alcalde a Levante-EMV.

Aún así, Álvarez ya dejó claro en su discurso que su equipo de gobierno "tiene una única línea: Trabajar para el pueblo y buscar soluciones a pequeños y grandes problemas del vecino. Aquí no hay colores. Esto es un tema municipalista y todos trabajamos para beneficiar al pueblo, no a los partidos", contaba a este diario.

Momento de la entrega de la vara de mando. / Levante-EMV

Ante un salón lleno donde no faltó la presidenta de la Mancomunitat de les Valls y alcaldesa de Faura, Consol Duran, remarcó que su línea de actuación estará marcada por tres ejes. El primero es la transparencia, "porque es muy importante que la gente conozca las cosas para poder entender las decisiones que se toman o no se toman. Muchas veces no se puede hacer lo que uno quiere, muchas veces hay cosas que no dependen de ti". El segundo es la eficiencia, "gastar siendo responsable y controlando gastos innecesarios". El tercero es la proximidad, "continuando en contacto continuo con los vecinos para conocer sus problemáticas".

Corresponsabilidad

Pero también hizo hincapié en que "el pueblo no lo construye solo el alcalde, sino entre todos". Por ello, hizo un llamamiento a la responsabilidad compartida, que es necesaria para que todos pueda funcionar pues cada uno debe cumplir con la parte que le corresponde", afirma. "Puede sonar idílico, pero es importante trasladarlo", agregaba subrayando esa responsabilidad individual de cada uno para que los servicios funcionen bien. "Pues si hay un contenedor de basura pero uno tira la bolsa fuera, no puede ser", decía a modo de ejemplo.

Momento de su intervención. / Levante-EMV

En ese sentido, afirma brindarse a escuchar ideas de todos los grupos, incluida la oposición, "pues eso siempre es enriquecedor", decía.

Dedicación exclusiva

Tras haber cogido una excedencia como director delegado en Valencia del centro de formación Forem de CC OO, Álvarez ha pasado a tener dedicación exclusiva en el ayuntamiento, como tenía su antecesor. "El ayuntamiento necesita una dedicación íntegra", apunta.

Respecto a sus objetivos prioritarios en estos 15 meses que quedan antes de las próximas elecciones municipales está el acabar el nuevo colegio a finales de año "o enero como mucho" y que la remodelación de la piscina "se pueda al menos iniciar antes del verano", apuntaba tras un primer día de trabajo que le sirvió para "ir situándose" en su nuevo despacho y en todas las responsabilidades de su nuevo cargo.