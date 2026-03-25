La planta de Algímia d'Alfara se consolida como vía de concienciación

El Consorcio Palancia Belcaire (C3V1) ha recibido más de 1.400 visitantes en 2025 en la planta de Algímia d'Alfara . La entidad continúa reforzando su apuesta por la educación ambiental y la transparencia en la gestión de residuos con el programa de visitas a estas instalaciones. Durante el pasado año, un total de 39 grupos las visitaron, con 1.443 personas participantes, "lo que confirma el interés de la ciudadanía por conocer de primera mano el funcionamiento del sistema de gestión de residuos", como apuntan desde el consorcio.

Desde el año 2022, la planta ha recibido 241 grupos y cerca de 9.400 visitantes, consolidándose como un espacio de divulgación ambiental y sensibilización sobre la correcta separación de residuos y la economía circular. En los últimos años se ha mantenido una elevada participación, "lo cual demuestra el papel de la planta como centro de referencia para conocer el ciclo completo de los residuos y fomentar hábitos más sostenibles entre la población", añaden.

Foto de archivo de zona de tratamiento. / Daniel Tortajada

Durante 2025, las visitas han estado protagonizadas principalmente por centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, lo que demuestra el interés de la comunidad educativa por incorporar la educación ambiental a su actividad formativa. Además, el programa de visitas también ha contado con la participación de asociaciones vecinales, colectivos sociales, talleres de empleo y administraciones públicas, a los que hay que añadir la participación de centros de educación especial, reforzando el carácter inclusivo del programa.

Según la presidenta de la entidad y alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, las visitas guiadas “permiten a los participantes conocer cómo funciona el proceso de tratamiento de residuos, desde la llegada de los camiones de recogida hasta la separación de materiales y la valorización de los residuos”. Climent ha recalcado que, a través de este recorrido, el consorcio “busca concienciar sobre la importancia de reducir los residuos, así como mejorar la calidad de la separación en origen”. “Seguiremos impulsando estas actividades divulgativas con el objetivo de acercar la gestión de residuos a la ciudadanía y fomentar una mayor responsabilidad ambiental entre todos los municipios que lo integran”, ha concluido.