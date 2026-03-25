Las recreaciones históricas vuelven a Sagunt

Sagunt ya ha definido su cartelera cultural para esta primavera, que incluye teatro, música, danza, literatura y exposiciones, con la III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum y el festival Al Crepuscle como principales protagonistas. La concejala del área, Ana María Quesada, desgranó durante la presentación las 33 actuaciones previstas, entre profesionales y amateur, y el total de 62 actos culturales de primer nivel que se sucederán durante los próximos meses.

La proyección de cuatro películas ganadoras de los premios LUX es otra de las citas destacadas en una agenda, cuyo coste "asciende a 83.000 euros en contrataciones", un presupuesto ajustado, pero que "ofrece la mayor calidad posible y da cobertura a nuestro talento local", añade Quesada.

El grueso de la programación está compuesto por la III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum, entre el 23 de abril al 29 de mayo. Una docena de conferencias y ponencias, tres recreaciones históricas, seis representaciones teatrales, musicales y literarias, talleres, visitas guiadas, la V Jornada InsProject y la presentación de la cátedra Saguntum Mediterrània: de les Guerres Púniques a La Fàbrica forman parte de esta propuesta.

Anem al teatre

La oferta teatral arranca el 30 de marzo y 1 de abril en los colegios, de la mano de ‘Anem al teatre’, con la obra 'Voilà' de JM Gestión Teatral. Para el público en general, el 11 de abril, Tal y Cual Producciones representará la tragedia 'Parejas imperfectas' y, el día 17, El punt sobre la I ofrecerá la comedia 'La ternura'. Los días 27 y 28 de abril, los centros de Primaria volverán a acercarse a la escena con 'La Gata Violeta', de Mira Rosana Teatral.

Recreación histórica en Sagunt. / Daniel Tortajada

Ya el 4 y el 5 de mayo será la tercera cita de este programa escolar con '@Rita Trobador' de Esclafit Teatre. Todavía en mayo, el viernes 22, Puro Teatro representará la comedia 'La crisis de la vivienda', mientras que el día 29 será el turno de la comedia 'Madness' de Yllana. Ya para junio quedarán la comedia 'Asesinato en el Orient Express' a cargo de Saga Producciones, y la tragicomedia 'Entre el cielo y la tierra', de Llorens Nu.

Esta primavera también da continuidad al ciclo literario Diàleg de Llibres, con Rafa Lahuerta, María Espinosa, Paco Cerdà, Ruth M. Lerga y Olga Salar y Álvaro Paricio.

Música

Sagunt tampoco descuida la música en su programación cultural, que se abrirá a este ámbito el 18 de abril, cuando Teatre Micalet ofrezca el concierto de música y baile 'Ballant ballant'. El 25 de abril, la Banda Juvenil de la Unión Musical Porteña interpretará el concierto 'Sonidos del mundo' y el Cuarteto de Cuerda Valencia tocará '4 Pop.Es'. La siguiente cita será el 15 de mayo, cuando Daniel Ligorio ofrezca el concierto de música clásica 'Manuel de Falla–Federico García Lorca'.

Un día después, Fernando Gil y Fernando Egozcue interpretarán el espectáculo de música y humor 'De acero inolvidable', mientras que el 23 de mayo será el turno de la Orquesta y los Coros de la Unión Musical Porteña con su concierto de primavera, que para la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Musical Lira Saguntina será el 24 de mayo. El concierto de la Big Band y la Banda Juvenil de la Unión Musical Porteña y el concierto benéfico de ADACAM 'Música Pop de Tarahore Son21' el 6 de junio, así como 'Historia de un amor: El Bolero y sus pasiones' de Lourdes Trujillo, el 26 de junio pondrán el broche musical a la agenda cultural.

Exposiciones

Las exposiciones también tienen sitio en esta programación y empiezan con 'La huella de una Butoista' de Alicia Bisier, entre el 31 de marzo y el 2 de mayo. El 1 de abril se inaugurará 'Imágenes de la naturaleza: Fotografías de aves y serpientes', de Alberto Dolz y Felipe Noguera, que estará abierta al público hasta el día 30. Ya para mayo, la exposición 'Somos historia del arte' de Afacam se mostrará entre los días 5 y 30.

Asimismo, del 6 al 15 del mismo mes se podrá visitar la exposición de pinturas 'Retrats i paisatges', del Taller Libre de Pintura. La siguiente muestra será del 14 de mayo al 14 de junio, elaborada por el IES Clot del Moro y llamada 'L’Art (e)ix del Clot'. Posteriormente, 'Entre luces y sombras. Pinceladas y color', del alumnado de pintura de la Universidad Popular, se podrá visitar del 18 al 29 de mayo. En junio, la exposición 'La imagen a través del agua', de José Luis Armero, estará abierta del 2 al 27, mientras que 'Palomas por la paz', de La Tira de Dones, se expondrá del 3 al 26.

Danza

La programación primaveral de cultura incluye dos espectáculos de danza contemporánea 'Santa Cultura', a cargo de La Siamesa y la comedia musical 'No-Diva', de Laestal.

La agenda también incluye el jueves 11 de junio la conferencia 'José Romeu y Parras: Patria y hacienda. Historia y leyenda de un guerrillero', a cargo de Juan Antonio Millón, como homenaje a la figura de José Romeu en el 214 aniversario de su fallecimiento. Por otro lado, el 16 de junio, José Luis Arcón presentará la conferencia 'Planos franceses del Castillo de Sagunto del siglo XIX' en el Centro Cultural Mario Monreal, como parte de las acciones que el Ayuntamiento de Sagunt está llevando a cabo en su futura candidatura a ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

Al Crepuscle

Finalmente, el viernes 19 de junio se inaugurará el Festival Al Crepuscle, que se extenderá hasta el domingo 21. El festival veraniego está organizado por la compañía Hongaresa de Teatre y cuenta en la dirección artística con Paco Zarzoso.