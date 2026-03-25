Una urbanización desata la última polémica política en Gilet

La urbanización La Paz de Gilet ha vuelto a estar en el centro de una disputa política. El Partido Popular ha presentado una queja formal ante la Dirección General de Administración Local por "el bloqueo sistemático" a la labor de la oposición que, según denuncia, el equipo de gobierno "está ejerciendo al impedir que el grupo municipal acceda a la información relativa a esa zona"; unas acusaciones que el alcalde, Salva Costa, ha rechazado tajantemente.

Esa queja, como apuntan desde el PP, "se suma a la querella criminal interpuesta por la asociación vecinal en defensa de los intereses de la urbanización". “Los afectados sostienen que existe una clara intencionalidad de usurpar la titularidad de inmuebles residenciales para hacerlos pasar por suelo dotacional público”, ha detallado el portavoz popular, Francisco Fabuel, quien ha calificado estos hechos de “muy graves”.

Además, el concejal del PP ha recordado que la oposición “tiene derecho a conocer los expedientes”. “Necesitamos saber qué está pasando para poder defender a nuestros vecinos; pero, al igual que a ellos, se nos bloquea el acceso”, ha denunciado, al tiempo que se ha preguntado “qué tiene que esconder el ayuntamiento para proceder de esta manera”.

Por último, Fabuel ha asegurado que el PP “siempre apoyará a los vecinos y propietarios de los inmuebles ante un consistorio que, lejos de intentar darles una explicación y poner a su disposición la documentación requerida, se la impide incluso a sabiendas de que les están privando de su derecho al acceso a la información y por tanto vulnerando sus derechos fundamentales".

Entrada a la urbanización. / Daniel Tortajada

No entender esas críticas

El alcalde, Salva Costa, ha asegurado no entender estas críticas de un concejal "que solo aparece cada 4 meses para intentar demostrar a la opinión pública que hace algo, cuando su última petición de documentación es del 29 de diciembre del año pasado y no tiene nada que ver con lo que hace referencia". El socialista ha recalcado: "Aquí no se bloquea a nadie, al contrario, eso es lo que intenta hacer la oposición: Intentar bloquear con sus maniobras oscuras y sus mentiras. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar por los vecinos y vecinas de Gilet de una vez por todas y dejarse de tonterías, como ha hecho hasta ahora".

El socialista ha añadido que si este edil del PP "quiere información de cualquier tipo, lo único que tiene que hacer es pasarse de cuando en cuando por el ayuntamiento a informarse y preguntar cualquier asunto que, gustosamente, será atendido por cualquier miembro del equipo de gobierno".

"Este equipo de gobierno siempre ha actuado y actúa con total transparencia y al lado e interés de los vecinos de Gilet", remarca.