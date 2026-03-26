Así avanza Sagunt en la puesta a punto de sus playas antes de Semana Santa

La instalación del balizamiento, el suministro de pasarelas y aparcabicis, el servicio de ambulancias, el montaje de las torres de vigilancia, la renovación de la bolsa de socorristas o el alquiler de los módulos portátiles para diferentes funciones, sin olvidar el mercadillo del paseo marítimo. En todos estos frentes avanza el Ayuntamiento de Sagunt antes de Semana Santa para tener listas sus playas.

Algunas de estas prestaciones no estarán disponibles hasta el verano, aunque desde el jueves 2 de abril se establecerá un dispositivo de vigilancia, con cuatro socorristas y un coordinador, que se limitará a la playa del Port, debido a las obras de regeneración que se desarrollan en el litoral norte. Este equipo, que se completará con una ambulancia de apoyo, estará operativo de 11 a 19 horas hasta el lunes 6, desde el sábado 11 al lunes 13 y todos los fines de semana de mayo, según explica el concejal de Playas de Sagunt, Roberto Rovira, a preguntas de Levante-EMV.

El balizamiento del litoral también debería estar listo antes del verano, ya que su procedimiento de contratación está en el paso previo a la adjudicación a favor de Palancia Actividades Subacuáticas por algo más de 18.000 euros. Este servicio incluye la cesión del material, la instalación, el mantenimiento y la retirada de la señalización que sirve para delimitar las zonas de baño hasta los 200 metros de la línea de costa.

Balizamiento

Mediante este sistema también se marcan los canales de paso para embarcaciones, así como las zonas de especial peligrosidad, entre las que se encuentran los espigones de Ciudadmar y de la Gola de Quartell. Además de contemplar que el balizamiento esté instalado antes del 1 de mayo y se desmonte antes del 30 de octubre, las condiciones del contrato contemplan la utilización mínima de casi 60 boyas esféricas de diferentes tamaños, nueve bicónicas para las zonas de riesgo, tres cilíndricas, así como una treintena de donuts rojos y amarillos. Entre las mejoras ofrecidas por la empresa en su oferta, que fue la única que se presentó, se encuentran una respuesta más rápida a los requerimientos urgentes, la realización de revisiones preventivas semanales, así como la instalación de 10 boyas adicionales.

La financiación europea permitirá sustituir todas las pasarelas de madera por otras de plástico

De los diferentes servicios que el Ayuntamiento de Sagunt contrata para esta temporada, el más cuantioso es el suministro de pasarelas y aparcabicis, cuyo presupuesto supera los 280.000 euros. Gracias a la financiación europea, los carriles de entrada a las playas dejarán de ser de madera, "al requerir un mayor mantenimiento y ser una de las principales causas de accidentes", para ser de plástico "100 % reciclable y 100 % reciclado". Serán un total de 2 kilómetros lineales, en piezas de 120 centímetros de ancho, 100 de largo y 80 milímetros de grosor, que deberán ofrecer un periodo de garantía de 20 años, según el pliego de condiciones.

Aparcabicis

Este contrato contempla también el suministro de una decena de módulos para aparcar cinco bicicletas en cada uno. Esta infraestructura "permitirá integrar la movilidad ciclista con los itinerarios peatonales definidos por las pasarelas, una conexión funcional que favorecerá el acceso mediante modos de transporte no motorizados y contribuirá a la reducción de emisiones y la descongestión de los aparcamientos tradicionales".

Las ambulancias y los servicios médicos suponen otro considerable gasto de casi 210.000 euros anuales, aunque está incluida la prestación durante las cucañas de las fiestas patronales del Port de Sagunt y el despliegue especial por la Nit de Sant Joan. Este equipo sanitario deberá estar formado por un mínimo de dos médicos y un par de técnicos especialistas en emergencias (TES) conductores, que tendrán a su disposición dos ambulancias de soporte vital básico.

Nueve torres de vigilancia

El Ayuntamiento de Sagunt también necesita ayuda externa para el montaje y el desmontaje de las torres de vigilancia para los socorristas. En este caso, el contrato presupuestado en más de 160.000 euros se gestiona a través de la SAG, que reclama también el traslado, el mantenimiento y las reparaciones necesarias para estas nueve estructuras que se repartirán entre las playas del Port y el norte.

Un último servicio cuya contratación está en trámite por algo más de 90.000 euros es el arrendamiento y la instalación de los 32 módulos portátiles, 11 de ellos con conexión eléctrica, para los puntos accesibles, las postas de socorrismo o los almacenes del espacio deportivo.

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Departamento de playas

De esta forma y solo en la concesión externa de estas prestaciones, el Ayuntamiento de Sagunt dedica este año a sus playas cerca de 765.000 euros, que se unen a los 940.000 euros reservados para el personal de este departamento o los 625.000 euros de encargos a la SAG.