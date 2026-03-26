El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt

La Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) pondrá en marcha en abril la nueva línea 120 de Metrobús, que unirá València, Parc Sagunt y el Port de Sagunt. La medida ha sido autorizada por el consejo de administración de la ATMV, mediante la modificación del contrato CV-102 Valencia Metropolitana Nord, que se adjudicó hace unos meses a Autos Vallduxense (AVSA) por cerca de 3,7 millones anuales durante una década.

Así lo confirma el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien asegura que el servicio "dará cobertura a una necesidad de conectividad de Sagunto con Puerto de Sagunto, en la que viene trabajado el Consell desde hace tiempo", con el objetivo de "cumplir con la demanda de los trabajadores de PowerCo de tener una alternativa de movilidad diaria".

Avance

La nueva conexión supone "un avance relevante en la mejora de la movilidad metropolitana" al establecer un enlace directo entre València y Parc Sagunt, uno de los principales nodos logísticos y de empleo de la Comunitat Valenciana en el que en los próximos meses comenzará a operar PowerCo, la empresa de baterías del grupo Volkswagen, recuerda Martínez Mus. Además, la prolongación del recorrido hasta el Port de Sagunt amplía el alcance del servicio y refuerza la conexión de este núcleo.

Autbús que presta servicio en la conexión Sagunt-València. / ATMV

El contrato cuenta con un presupuesto por encima de los 575.000 euros y una duración de 10 años, una inversión que permite a la Generalitat reivindicar su "refuerzo del transporte público como elemento clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y equitativo, contribuyendo a la reducción de la congestión del tráfico, las emisiones contaminantes y la dependencia del vehículo privado".

Empleados de Parc Sagunt

La puesta en marcha de la línea 120 beneficiará especialmente a los trabajadores de Parc Sagunt, enclave en el que se prevé la concentración de miles de empleos. Asimismo, la extensión del servicio hasta el Port de Sagunt mejorará la accesibilidad para una población cercana a los 45.000 habitantes.

El servicio contará con cuatro expediciones diarias durante todo el año. Dos serán por la mañana, adaptadas a la entrada laboral, y dos de regreso por la tarde hasta un total de 988 expediciones y 40.000 kilómetros al año.

Conexiones

Desde el Consell insisten en que este nuevo contrato supone una mejora cualitativa en la prestación del servicio, al incrementar las frecuencias en el corredor y reforzar su integración con el sistema global de transporte público, favoreciendo la conectividad entre municipios y principales áreas de actividad económica.

En cuanto a la flota, los vehículos serán plenamente accesibles para personas con movilidad reducida e incorporarán sistemas de geolocalización que permitirán ofrecer información en tiempo real sobre los tiempos de paso en parada.

Flota electrificada

Desde el punto de vista ambiental, el servicio apuesta por la sostenibilidad mediante la progresiva electrificación de la flota, con la incorporación de vehículos eléctricos que reducirán tanto las emisiones como el impacto acústico.