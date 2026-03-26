Una década de pacto por el empleo en Morvedre

El Pacto Territorial por el Empleo del Camp de Morvedre “Som Comarca” ha cumplido una década de iniciativas de todo tipo y, este jueves, las entidades que lo integran han reafirmado su compromiso con el empleo, el desarrollo económico y la cohesión social de la zona.

En un acto celebrado en el futuro Museo Industrial y de Memoria Obrera del Port de Sagunt, representantes institucionales, agentes sociales, entidades empresariales y personal técnico se han pronunciado en esta línea, además de poner en valor el trabajo desarrollado desde su creación y reflexionar sobre los retos presentes y futuros del territorio.

El acto ha contado con la participación de todas las instituciones implicadas, desde el alcalde de Sagunt y presidente del Pacto, Darío Moreno, al alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni Chordà, así como los presidentes de las dos mancomunidades: Consol Duran, presidenta de la entidad de Les Valls y alcaldesa de Faura más Salva Costa, presidente de la Baronia y alcalde de Gilet.

El Pacto se constituyó en el año 2016 como un instrumento de colaboración entre administraciones públicas, organizaciones sindicales, entidades empresariales, entidades comerciales y agrícolas con la finalidad de coordinar estrategias dirigidas a la promoción del empleo, el desarrollo económico y la cohesión social de la comarca.

10 años del "Pacto Territorial por el Empleo en el Camp de Morvedre" / Daniel Tortajada

Por ello, además de las instituciones de la comarca, aglutina a a las organizaciones sindicales CCOO y UGT, así como asociaciones empresariales ASECAM y CEV, la asociaciones de comerciantes FACOSA y asociación de agricultores AVA-ASCOSA.

Desde su puesta en marcha, el Pacto ha desarrollado actuaciones en el marco de programas subvencionados orientados a la mejora de la empleabilidad, la formación y la dinamización económica, adaptando sus líneas de trabajo a las necesidades del contexto socioeconómico.

Diez años de actuación en materia de empleo

Entre las principales líneas de actuación desarrolladas destacan acciones formativas en sectores estratégicos, iniciativas de apoyo al emprendimiento, proyectos de digitalización y capacitación tecnológica, acciones específicas dirigidas a colectivos con mayores dificultades de inserción, organización de ferias de empleo y acciones de intermediación laboral así como jornadas formativas y divulgativas para jóvenes.

Estas actuaciones "han permitido consolidar un modelo de trabajo basado en la cooperación institucional y la intervención integral en el territorio, con un alcance progresivamente creciente en la población de la comarca", según afirman sus responsables.

Acto conmemorativo

La jornada conmemorativa ha incluido desde intervenciones a la proyección del vídeo conmemorativo, ponencias especializadas sobre desarrollo territorial y tejido empresarial, así como mesas de trabajo orientadas a la definición de nuevos retos o la participación de expertos en desarrollo local y representantes del ámbito empresarial.

Proyección de futuro

Las líneas estratégicas de actuación para los próximos años seguirán la misma dinámica y se orientarán la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía, el fomento del emprendimiento y la actividad económica, la inclusión social y laboral, la transformación digital, así como la detección y análisis de las necesidades del mercado de trabajo. Todo, para fortalecer el tejido socioeconómico del Camp de Morvedre, "consolidando un modelo de gobernanza basado en la colaboración entre entidades públicas y privadas", subrayan sus impulsores.