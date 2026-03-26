Dialogar para crecer en la Semana Santa de Sagunto

En este ambiente de malestar y crispación en el que se ha visto inmersa nuestra Semana Santa de Sagunto resulta esencial y absolutamente necesario puntualizar una serie de aspectos que quizá puedan dar luz en estos momentos tan difíciles para todos.

En primer lugar, resaltar que el colectivo de Semana Santa Inclusiva lo conforman tanto hombres y mujeres que aman y han vivido esta fiesta con amor y devoción desde su infancia. El ánimo del colectivo es el de poder participar como un cofrade más en igualdad de derechos y obligaciones en la misma. Este objetivo siempre se ha reivindicado el Martes Santo, día que los mayorales del año acuden al Cabañal, para no obstaculizar de ninguna manera el desarrollo normal de la semana.

Por otra parte, la cercanía de la votación a la Semana Santa ha sido una decisión tomada por la Junta de la Cofradía a la que se sugirió realizarla meses antes de la Junta Ordinaria del 2026. Claramente para evitar esta situación tan innecesaria. Cabe resaltar que pese al nerviosismo que reinaba el pasado domingo, no existió ninguna falta de respeto ni de educación por parte de los asistentes tanto a la votación como los que estábamos en la Plaza de la Sangre. Al contrario. Somos vecinos, compañeros, amigos y un tema como este no puede empañar años de convivencia en una sociedad tan solidaria como es la saguntina.

"Faltas de respeto y rigurosidad"

Resulta muy importante bajo mi punto de vista denunciar desde estas líneas el uso indebido que ciertos medios de comunicación han hecho de imágenes y comentarios sobre la Mayoralía del año. Los mayorales del 2026 han esperado este momento durante años y doy fe de que han cumplido, cumplen y cumplirán con sus obligaciones para que esta Semana brille con la luz que se merece. Preparar una festividad como la nuestra resulta exhausto y agotador dada la ingente cantidad de actos, eventos, responsabilidades y obligaciones que, con gusto, depositan en sus hombros. Por lo que tantísimas faltas de respeto y de rigurosidad en los medios hacia ellos resulta de todas, todas, un insulto a cada una de las personas que amamos la Fiesta y un duro golpe para sus familiares y amigos. Desde aquí mi apoyo infinito.

Agradecer a todas las personas de dentro y fuera de nuestro municipio que han opinado desde el respeto y la cordialidad, evitando comentarios ofensivos y malsonantes. Intentando comprender la tradición, el concepto y la saguntinidad recibida. Denunciando a interlocutores que han utilizado el lenguaje de la ira y de la incomprensión en redes sociales.

Somos un pueblo unido, fuerte, combativo y luchador. Y mediante la empatía, el diálogo y la comprensión mutua estoy segura que llegaremos a resolver esta diatriba y construir una Semana Santa más moderna, más transversal y más feliz.