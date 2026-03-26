Se salvan en Sagunt de un incendio en su casa con grandes llamaradas
Las dos personas lograron escapar a tiempo de un fuego que comenzó en la primera planta
Un incendio en una vivienda del Port de Sagunt desató anoche la alarma ante las grandes llamaradas registradas, que incluso salían por una ventana.
El siniestro hizo salir a toda prisa a los dos ocupantes de la vivienda antes de que llegaran los bomberos, con dotaciones de los parques comarcales de Sagunt y Pobla de Farnals más el sargento de Sagunt.
El fuego afectaba una habitación de la primera planta de la casa y el humo, al resto de esa planta pero también a la segunda, como han precisado desde el Consorcio.
Los bomberos acudieron esta casa de la calle Escalante al recibir el aviso a las 22:03 horas y finalizaron las tareas de extinción cerca de las 23:30 h.
Los dos ocupantes, por suerte, pudieron salir de allí en buen estado, como afirman desde el Consorcio.
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