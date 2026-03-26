Nueva demanda de transporte público a un polígono de Sagunt

La demanda de articular transporte público para conectar los polígonos industriales de Sagunt con la comarca y favorecer así el empleo, se ha puesto encima de la mesa en la visita que ha realizado el Ayuntamiento de Sagunt a una de las empresas del polígono Camí la Mar, Sonepar.

La compañía, que ha adquirido un importante liderazgo a nivel mundial en la distribución B2B de material eléctrico, soluciones y servicios, ha trasladado a la institución local, en concreto, al concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, la conveniencia de solicitar a la Conselleria de Infraestructuras y Territorio el estudio de la puesta en marcha de medios de transporte como lanzaderas o autobuses regulares, que faciliten la comunicación entre la comarca y el polígono industrial, con el fin de mejorar el acceso de los trabajadores y trabajadoras y así favorecer la empleabilidad en la zona.

Una reivindicación que se realizaba en el marco de la visita que junto a la técnica del departamento María José Mérida, ha realizado el edil a las instalaciones de Sonepar; un encuentro que ha servido para estrechar lazos de colaboración y explorar nuevas oportunidades en materia de empleo y formación.

Visita del edil de Promoción económica a la empresa / Ayuntamiento de Sagunt

Visita

Durante la cita, el edil ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de la compañía, destacando el carácter moderno y avanzado de sus instalaciones, así como su apuesta por la innovación y la eficiencia. Del mismo modo, ha agradecido la excelente acogida recibida por parte del equipo de Sonepar.

En el transcurso de la reunión, ambas partes han abordado posibles vías de colaboración entre la empresa y el Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a la generación de empleo. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa la importancia de trabajar conjuntamente con la Agencia de Colocación y el Pacto Comarcal para facilitar la inserción laboral y mejorar las oportunidades de los vecinos y vecinas.

Además, se han explorado líneas de trabajo orientadas a la creación de sinergias en el ámbito de la formación, con el objetivo de adaptar las capacidades profesionales a las necesidades reales del tejido empresarial.

Aliado empresarial

El concejal de Promoción Económica ha destacado que “esta visita nos permite conocer de cerca la realidad de una empresa referente en su sector y detectar oportunidades de colaboración que redunden en beneficio de nuestro municipio”.

Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento queremos ser un aliado activo del tejido empresarial, facilitando herramientas que impulsen el empleo y fomenten la formación de calidad, alineada con las demandas del mercado laboral”.

Finalmente, Palmero ha señalado que “el trabajo conjunto entre administraciones y empresas es clave para generar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico local”.

Sobre Sonepar

Sonepar es una empresa independiente y familiar que se ha consolidado como líder mundial en la distribución B2B de material eléctrico, soluciones y servicios. En 2025, Sonepar alcanzó unas ventas de 33.600 millones de euros. Presente en 40 países y con una amplia red de marcas, el grupo lidera una ambiciosa transformación para facilitar la vida de sus clientes, ofreciéndoles una experiencia omnicanal y soluciones sostenibles en los mercados de la construcción, la industria y la energía. Los 46.000 colaboradores de Sonepar están comprometidos con acelerar la electrificación del mundo, guiados por un propósito común: impulsar el progreso para las futuras generaciones.