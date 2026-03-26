Nuevo clamor en la calle por el tren de pasajeros al Port de Sagunt

Más de un centenar de personas se concentró este jueves para "exigir a todas las administraciones públicas una mejora de transporte público para El Puerto". Así lo recogía el manifiesto leído a las puertas de la Tenencia de alcaldía de Port de Sagunt, donde tuvo lugar la concentración promovida por Iniciativa Porteña. "Que lo escuchen bien alto y claro: no pedimos privilegios, exigimos derechos", decían.

Una nueva acción para denunciar que después de la "multitudinaria manifestación" de 2019, convocada por la plataforma por el tren, "nada ha cambiado". Ante este escenario, que desde IP consideran agravado, ya no solo porque no hay tren, sino porque "los autobuses interurbanos hacia Valencia son un auténtico caos", como ha venido contando Levante-EMV, dentro de las continuas peticiones de mejora del transporte público, IP convocó una nueva salida a la calle ante "el silencio e inacción del Ministerio de Transportes, la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto". La concentración volvió a exigir "la llegada del Tren de Cercanías o el Metro hasta El Puerto, que necesita ya un transporte de alta capacidad para mejorar la movilidad de la ciudadanía", exponía el escrito.

"Hoy estamos aquí para alzar la voz, pero también para dejar claro que esto no termina aquí. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir presionando y vamos a seguir exigiendo lo que es justo hasta que el tren y el metro lleguen a El Puerto", manifestaban en palabras del portavoz municipal de IP, Eduardo Márquez.

Mas reivindicaciones

"Son muchos años de reivindicaciones, pero lo cierto es que ahora mismo el contexto ha cambiado por completo. La realidad demográfica, los patrones de desplazamiento, los costes de construcción y, fundamentalmente, la realidad socioeconómica de El Puerto han cambiado de forma radical. El desarrollo industrial vinculado a la gigafactoría, la expansión logística del puerto marítimo y el crecimiento poblacional hacen que las estimaciones de demanda estén completamente obsoletas", explicaban.

Daniel Tortajada

Desde IP lamentaban los "graves problemas de movilidad y conexión" que sufre este núcleo. Una situación que califican de "insostenible", como demuestran "los episodios diarios de saturación extrema, retrasos y masificación que padecen las líneas de autobús interurbano que conectan el núcleo porteño con Valencia y otros puntos estratégicos". Para la agrupación, estas deficiencias "afectan gravemente a la calidad de vida de miles de vecinos, especialmente estudiantes y trabajadores, y lastra nuestra competitividad y sostenibilidad".

Desde IP apuntaban a una "planificación deficiente en materia de movilidad y transporte público" como principal causa del problema, que "no ha sabido prever ni atender las necesidades crecientes de nuestra población. Las mejoras puntuales que se han implementado, como el nuevo contrato que entró en vigor el año pasado, o refuerzos temporales en el servicio de autobuses, han demostrado ser insuficientes", lamentaban en su escrito.

Soluciones

La agrupación apunta como posibles soluciones la instalación de una estación de Cercanías en el Port y la llegada del metro la ciudad. "Estas infraestructuras son esenciales para descongestionar el sistema de autobuses, proporcionando alternativas más eficaces y seguras". A este respecto, recuerdan como todavía a día de hoy, "vemos a personas que tienen que viajar de pie en la autovía en dirección Valencia o sentadas en las escaleras de acceso al autobús. Algo que se debe cambiar ya".

Por último, desde IP recuerdan que sus reivindicaciones son factibles como deja claro, según la agrupación, un informe de la ingeniería del Ministerio de Fomento, INECO, que "certifica que el tren de Cercanías hasta El Puerto es viable tanto técnica como económicamente y que por 3 millones de euros el tren a El Puerto puede ser una realidad. Todo es una cuestión política y no técnica".

Autobús por el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Pleno

IP ya solicitó al Ministerio de Transportes en el pleno que incluya en el plan de inversiones 2026-2030 el proyecto del tren, además de una reunión con responsables del mismo. Pero además piden al Ayuntamiento de Sagunt que "no mire para otro lado y los responsables toquen a las puertas del Ministerio de Transportes y se enfrenten a sus superiores. Lo mismo pedimos a la Generalitat, que busque alternativas a la movilidad y que invierta recursos en acercar el Metro hasta El Puerto, aprovechando las vías cercanas a la gigafactoría. No puede ser que el Metro hacia el sur de Valencia llegue a 80 kilómetros de la capital y hacia el norte se corte en Rafelbunyol. Es incompresible".

La lectura del manifiesto se cerró con un grito coral de "¡Tren al Puerto ya!" y dio pie a los relatos sobre las situaciones individuales que provocan estos problemas de movilidad, a pesar de que la Generalitat detectara el pasado febrero una reducción de las quejas, como avanzó este diario.

Testimonios

Dos estudiantes apuntaban que "mi experiencia siempre ha sido de ir a la universidad con los autobuses hasta arriba. En mi caso lo cogía en la Universitat Politècnica de València y, a la hora de volver, era un infierno, porque teníamos que ir siempre de pie, incluso teníamos que esperar a que viniera otro bus de refuerzo para poder llegar hasta nuestro propio pueblo. Me parece que esta concentración es una iniciativa muy buena y que necesitamos el transporte público de calidad y cercano sobre todo hacia la zona del Puerto, no solamente hasta Sagunto".

Reivindicación muy necesaria

Otra añadía que "es muy necesario que el Puerto tenga tren o Metro, porque es una vía de comunicación con Valencia y otros puntos estratégicos. A día de hoy, el autobús no es suficiente, porque la gente va de pie, con el peligro que eso supone, y mucha se queda tirada".

Pero no solo los estudiantes sufren esta situación. Otros afectados señalan estas reivindicaciones como "justas y necesarias. El transporte que tenemos hacia Valencia en autobuses va con la gente hacinada y en un peligro constante. Parece mentira que, con la cantidad de gente que somos, no tengamos aún un transporte digno".

Otra voz apelaba al incremento de la densidad poblacional en el Port de Sagunt y "cada vez más gente se tiene que trasladar a València y todo son problemas". En el caso concreto del autobús "todos los días a todas horas va prácticamente lleno. Esta es una situación que se repite durante años".