El paso del Cristo Yacente de Canet procesionará con novedades

Canet d'en Berenguer completará los pasos que procesionan en su Semana Santa con un nuevo sepulcro, que se implementará a la figura del Cristo yacente, que se incorporó el año pasado en las celebraciones, obra del artista sevillano Manuel Gómez Segura.

En esta edición, este anda se enriquece con un nuevo elemento, el sepulcro, que dotará a la imagen de mayor realismo y valor artístico, una imagen que se sumará a otras obras de imagineros de prestigio como Vicente Rodilla o Ricardo Rico, que también forman parte del patrimonio de la Cofradía de Muerte y Resurrección de Cristo y Virgen de los Dolores, que preside José Vicente de Benito Antoni.

Pero esta no será la única novedad que rodee a las celebraciones , ya que será la primera vez que el sacerdote Celestino Aló, quien tomó posesión el pasado mes de julio en sustitución de Manuel Ortí, esté al frente de la parroquia, explicaba fuentes municipales.

Según explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, “aunque la Semana Santa tiene una tradición de apenas seis años en Canet, es muy satisfactorio ver cómo, gracias al esfuerzo de la Cofradía de Muerte y Resurrección de Cristo y Virgen de los Dolores, va ganando peso en el calendario de nuestra localidad. Independientemente de las creencias de cada uno, es innegable que esta tradición destaca por su importancia cultural, que enriquece a Canet y sirve para poner en valor su cultura y sus tradiciones”.

Imagen del Cristo Yacente. / Ayuntamiento de Canet

Actos

El calendario de actos de la Semana Santa se puso en marcha el pasado viernes 20 de marzo con el Via Crucis Extraordinario en la calle Ravalet. Un día más tarde, comenzó el Septenario en honor de la Santísima Virgen de los Dolores, que se prolongará hasta el Viernes de Dolores (27 de marzo). Se trata de un ciclo de devoción y culto, en el que también se venera la reliquia de la Vera Cruz y que, al terminar la misa, se entonan Els morets. Estos son unos cantos, cuyo origen se remonta al siglo XVIII, y que solían ser cantados por hombres, tras finalizar su jornada laboral, una vez celebrada la ceremonia religiosa. Su nombre hacer referencia al color morado de las telas que cubrían las imágenes bíblicas y el altar mayor en las dos semanas previas a la Semana Santa

El Viernes de Dolores, tendrá lugar una misa (19 h) con la imagen de la Virgen presidiendo el altar, como durante todo el Septenario. A continuación, y tras el último Morets, se procederá a la imposición de medallas de los nuevos cofrades y el reparto de las palmas para el Domingo de Ramos y de los cirios del Santo Entierro. De este modo, el día 29, Domingo de Ramos (11 h), comenzará con la bendición de las palmas, que se celebrará en el parque de calistenia, junto a la escuela infantil.Posteriormente, el lunes y martes santos (de 11 a 13 h y de 17 a 19 h) será tiempo de oración y confesiones.

La primera gran cita llegará el Jueves Santo (2 de abril), que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos, con la celebración de la misa solemne en la iglesia de Sant Pere Apóstol y el posterior traslado del Santísimo Sacramento. A continuación tendrá lugar la Hora Santa (22 h), momento de adoración eucarística en el que los fieles acompañan a Jesús en el monumento, meditando sobre su agonía en el huerto de Getsemaní antes de su pasión.

Una procesión en Canet. / Ayuntamiento de Canet

El Viernes Santo, conmemoración de la muerte de Jesús, comenzará con la celebración del vía crucis, que partirá desde la iglesia a las 7 de la mañana. Por la tarde se celebrarán los Santos Oficios de la Muerte del Señor (17:30 h) y, a continuación (19 h), la procesión del Santo Entierro, en la que, por primera vez, recorrerá las calles de Canet la figura completa del Cristo yacente en su sepulcro.

Resurrección

El Sábado de Gloria será el día de la Vigilia Pascual (18 h), que celebra la victoria de Cristo sobre la muerte, y de la procesión del Encuentro Glorioso de Jesús resucitado con su Santísima Madre (20 h). Un día más tarde, el domingo de Resurrección (5 de abril), que marca el final de la Semana Santa y el inicio de la Pascua, se celebrará el regreso a la vida de Jesús con la misa de Resurrección del Señor, que se oficiará tanto en la capilla de la playa (10 h) como en la iglesia de Sant Pere Apóstol (12 h). La ceremonia incluye la aspersión a toda la comunidad para recordar el sacramento del bautismo.