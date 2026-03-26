La central de la Policía Local de Sagunt estrena su reforma integral

La central de la Policía Local ha reabierto sus puertas en Sagunt tras la finalización de su reforma integral, una actuación que ha supuesto una inversión total de 898.972 euros (IVA incluido).

Con esta intervención, se han mejorado notablemente las instalaciones, y se ha adecuado el espacio de atención directa a la ciudadanía, así como a través del número de emergencias 112. También se ha intervenido para dotar de accesibilidad a la primera planta con la instalación de un ascensor y la conversión de los dos baños de la planta baja en uno adaptado para personas con movilidad reducida.

La reforma integral también ha incluido la ampliación de la unidad administrativa de la planta baja, la creación de una zona destinada a la conservación de documentos y un nuevo espacio para el almacenamiento de materiales necesarios para los controles de tráfico y otras labores policiales. Asimismo, se ha llevado a cabo la redistribución de la primera planta y la reubicación de la escalera en un volumen anexo al edificio, conforme a la normativa vigente.

Gracias a esta actuación municipal, la central dispone ahora de un sistema de videovigilancia en todas las estancias y de un mecanismo de apertura automática para las puertas. También se ha reubicado el aula de educación vial y se ha creado una sala de reuniones y formación con capacidad para cuarenta personas.

Apuesta por la seguridad

El alcalde, Darío Moreno ha declarado que con esta intervención “hemos querido adaptar la comisaría a la realidad actual del cuerpo de Policía Local.” Moreno ha señalado que “con ello, seguimos apostando por la seguridad ciudadana y la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros policías, lo que se suma a otras actuaciones como la compra de uniformes y chalecos antibalas, la renovación de la flota de vehículos o la ampliación de la red de cámaras de tráfico".

Por su parte, la concejala de Policía Local, María José Carrera, ha explicado que "la renovación del edificio también se ha hecho pensando en dar un mejor servicio a la población. Por eso, hemos habilitado un espacio para la atención directa a la ciudadanía y mejorado la accesibilidad global del edificio. Además, tenemos en marcha un proceso de selección para cubrir al completo la plantilla de la Policía Local, que este año llegará a la cifra de 120 agentes”.

Para comprobar de primera mano la renovación y actualización del edificio, situado en la avenida Abogado Fausto Caruana, lo han visitado esta mañana el alcalde, Darío Moreno; la concejala de Policía Local, María José Carrera; el concejal de Contratación, Javier Raro; el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira; y el concejal de Ciencia e Innovación, Toni Iborra.