Canet d'en Berenguer pone a punto su playa

Canet d'en Berenguer inicia la puesta a punto de su playa para la temporada de Semana Santa y Pascua.

El <yuntamiento ya ha comenzado los trabajos de adecuación y acondicionamiento del arenal, ya que desde la administración se espera que la actuación del macrotrasvase no afecte a ese segmento de costa, ni a su apertura ni a su disfrute para estas vacaciones. "Estamos a la espera de mantener una reunión con Rover Maritime, la empresa que está llevando a cabo la intervención para que nos asegure que nada va a interferir en el desarrollo de la actividad que queremos poner en marcha en la playa en unos días", comentaba el alcalde Pere Antoni. Pese a eso, "estamos deseosos de que nos llegue cuanto antes la arena depositada en el norte de Sagunt", en referencia al trasvase.

De momento, ya se están colocando las pasarelas en distintas entradas de la playa y también nuevas papeleras. Además, se quería montar la caseta para los socorristas lo antes posible, así como las torres de vigilancia; dos en concreto, una en la zona norte y otra en la zona sur y el cetro quedará controlado con la posta, explicaba el mandatario. A este respeto el alcalde ha anunciado a Levante-EMV que tenía dudas sobre llevar a cabo una señalización especial de la zona de baño, pero finalmente Antoni ha avanzado que "abriremos toda la playa", eso no quita que se balizará mar a dentro, con boyas, como siempre se ha hecho.

Acondicionamiento de la playa. / Daniel Tortajada

Apertura

La playa Racó de Mar de Canet abrirá sus puertas el próximo jueves 2 de abril hasta el lunes 13 y lo hará con un equipo de salvamento y socorrismo que estará formado por seis socorristas, además de personal médico. Un servicio que estará dotado de una ambulancia y de una embarcación y que estará operativo desde las 11 horas hasta las 18 h durante todo el periodo festivo, tal y como han adelantado fuentes municipales.

Colocación de pasarelas. / Daniel Tortajada

El municipio contará con otros atractivos como el tradicional mercadito de Semana Santa, que estará operativo del 2 al 6 de abril a partir de las 10 de la mañana y en el que se podrá disfrutar de ocio y diversión para los más pequeños así como de paradas de artesanía, complementos y alimentación.

Por otro lado, la oficina de Turismo permanecerá abierta durante la Semana Santa y Pascua de 10 a 14 horas para atender a visitantes y turistas.

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