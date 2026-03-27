Demandan instalaciones dignas para un consultorio médico en Sagunt
CC OO y la asociación vecinal de El Raval denuncian que el servicio "no se presta en condiciones adecuadas y nada cambia pese a las quejas"
Representantes de Comisiones Obreras y de la Associació de Veïns i Veïnes “El Raval” de Sagunt han sumado fuerzas para reclamar que "se adecúen las condiciones" del consultorio médico auxiliar de este último barrio, "a fin de mejorar las condiciones laborales y las asistenciales".
Responsables de las dos entidades han analizado el estado del local tras las reclamaciones trasladadas por el sindicato el pasado mes de julio a la Conselleria de Sanitat y al Ayuntamiento de Sagunt, "pero desgraciadamente constataron que nada ha cambiado, mientras una Administración responsabiliza a la otra de la situación de la instalación médica", como explican desde los dos colectivos.
«Hemos puesto en conocimiento de los responsables de la administración el lamentable estado de las instalaciones en que está trabajando el personal sanitario y exigimos que se subsanen todas las deficiencias», indica Minerva Almor, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre i Alt Palància.
Sergio Villalba, secretario general del sindicato en estas mismas comarcas, afirma “en julio del año pasado desde el sindicato se trasladó tanto a la Gerencia del departamento de salud de Sagunto como al ayuntamiento la preocupación existente por el lamentable estado del consultorio de “El Raval”, pues desde CCOO entendíamos que si bien es necesario prestar una atención y un servicio de proximidad, este servicio no se está prestando en unas condiciones adecuadas y de calidad. Desde las Administraciones se nos trasladó que se estaba trabajando en la adquisición de un local para poder habilitarlo con la intención de poder prestar un servicio de calidad. Por desgracia, en la última visita que realizamos hace unas semanas, hemos podido constatar que nada ha cambiado desde julio mientras las diferentes administraciones se culpan mutuamente”.
Llamamiento
Villalba añade «el sindicato instamos nuevamente tanto a responsables del Ayuntamiento de Sagunto como a la Gerencia del departamento de salud de Sagunto, a realizar las gestiones oportunas para que la población del barrio cuente con un servicio de proximidad en condiciones dignas».
Por su parte, Enrique Mínguez, secretario de la asociación vecinal de El Raval, indica «queremos agradecer el apoyo de CC OO, al igual que insistir en que el tema del Consultorio Auxiliar no es un capricho de la Asociación de Vecinos del Raval, es una instalación médica que da un servicio efectivo a más de 4.000 usuarios, más los que fueron trasladados en 2022 y que debe de tener unas instalaciones dignas».
"Responsabilidad municipal" y búsqueda de alternativas
El consultorio médico auxiliar del barrio del Raval «es de titularidad municipal y corresponde al ayuntamiento la adecuación y mantenimiento de las instalaciones». Con esta rotundidad se expresan desde la Conselleria de Sagunt al ser preguntados por Levante-EMV por el estado de este edificio tras las nuevas críticas lanzadas desde CC OO y de la Associació de Veïns i Veïnes “El Raval”.
El sindicato, como ya contó este diario, se quejó el pasado julio de dos aspectos concretos: «La inadecuada señalización de la salida de emergencias y el nefasto el estado del sótano, que sirve como almacén de los productos y materiales que se emplean en el consultorio médico». Pero, según recalca, todo sigue igual.
En el ayuntamiento se insiste en estar trabajando para lograr la financiación necesaria para adecuar un nuevo local que permita albergar ese consultorio pues, como explican desde el gobierno local, la llegada del PP a la Conselleria de Sanitat hizo que los nuevos gestores descartaran asumir el acuerdo alcanzado con el gobierno del Botànic para que fuera éste el quien acondicionara esas instalaciones alquiladas en la plaza Morería.
«Seguimos pagando el alquiler del local pendientes de lograr financiación. Ya tenemos preparada toda la documentación para pedir una ayuda en cuanto convoquen esa línea de subvenciones incluyendo este tipo de locales alquilados pues la anterior no la pudimos pedir por estar pensada solo para instalaciones de propiedad municipal», explican.
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