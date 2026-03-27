El gobierno de Canet achaca las acusaciones de corrupción a una campaña interesada de desgaste

El pleno de Canet d'en Berenguer se reunió este viernes en una sesión "atípica", según la calificó el alcalde, Pere Antoni, para arrojar luz sobre las sospechas de corrupción que en los últimos meses se han lanzado hacia el consistorio desde la autodenominada 'Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere'; una entidad "tras la que se esconde José Ignacio Torres Alberich, el abogado y exsocio del exsecretario Sancho Sempere (exsecretario del ayuntamiento condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa), y que se dedica a hostigar al consistorio para que tome partido en la batalla legal entre ellos para esclarecer qué pasó con el dinero de la Academia Valenciana de Juristas, de la que ambos formaban parte", como afirman desde el ayuntamiento.

Los dos primeros puntos del pleno se centraban en la reclamación de revisión de oficio de los nombramientos por promoción interna como técnicos de administración general tanto del actual subdelegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado, como de la esposa del presidente de la corporación local.

Un momeno del pleno de ayer. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Como ya se dictaminó en comisión, ambas peticiones fueron rechazadas con el apoyo de toda la oposición (Partido Popular, Compromís y Esquerra Unida), a excepción de la abstención de Vox.

Sin que mediaran explicaciones desde el gobierno local, la oposición fue la que aclaró que, en el primer caso, el ayuntamiento "ya nos posicionamos anteriormente en contra", bajo el argumento de la "falta de legitimidad del reclamante", según apostilló Luis Salvador (EU). En esta línea coincidió María José Sánchez (PP), quien apuntó que "este asunto está judicializado, así que aquí no tratamos el fondo del nombramiento, sino la revisión de oficio que, según nuestras consultas jurídicas, debe ser rechazado".

Sin firma del alcalde

Sobre el segundo expediente se repitieron argumentos similares por las mismas voces, a los que Salvador añadió que, "después de las últimas peticiones de información", había constatado que el procedimiento selectivo no contaba con la firma del alcalde, sino que había delegado sus competencias para este caso. La votación acabó con el mismo resultado que el primer punto.

Cuando ofrecieron todas las explicaciones tanto el propio Pere Antoni como su mano derecha en el gobierno local, Eduardo Almor, fue en el tercer asunto del orden del día, que daba cuenta de los 17 expedientes de los que había solicitado información un particular, José Ignacio Torres, que fue también quien pidió las revisiones de los nombramientos de los dos funcionarios. El edil de Régimen Interior, Policía Local, Infraestructuras o Comunicación fue quien desgranó las 89 instancias y una treintena de preguntas que este abogado y exsocio del exsecretario de Canet condenado por corrupción, José Antonio Sancho Sempere, ha presentado al ayuntamiento en los últimos seis meses.

Requerimientos de información

Presuntas irregularidades en los procesos selectivos de personal, condenas a los empleados públicos, medidas disciplinarias, transparencia o prórroga y revisión de contratos son algunas de materias sobre las que se interesa, "una ingente cantidad de información, con la que he intentado entender el contexto para saber quien es este señor y qué pretende", según apuntó Almor.

El edil negó que no se haya respondido a sus solicitudes, "otra cosa es que no le gusten las contestaciones que le damos" y presentó una pequeña "trazabilidad" con su trayectoria, muy vinculada a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) de la que Sancho Sempere se valió, según ha quedado demostrado, para cometer irregularidades penales. Primero como letrado y luego como tesorero de la AVJ, Torres defendió legalmente al exsecretario y otras personas vinculadas.

Interés económico y político

Almor diferenció dos vertientes en este asunto. Por una parte, la económica, que llevó a esta persona a reclamar con éxito al ayuntamiento en los tribunales el pago de cerca de 118.500 euros correspondientes a servicios prestados por la AVJ. Además de desvelar las querellas cruzadas que tienen interpuestas Torres y Sancho, el concejal de Canet también señaló el interés político de estas maniobras, al entender que el primero "quiere utilizar al ayuntamiento como apoyo para sus reclamaciones a la otra parte" y lo hace "erigiéndose como adalid de la legalidad".

Sin embargo, Almor considera que "lo que hace es dañar la imagen de Canet con mentiras y bulos". El edil respaldó esta afirmación con números: "Desde que en 2019 estamos en el gobierno municipal hemos tramitado cerca de 57.000 expedientes, de los que la Agencia Antifraude ha investigado 12. Siete fueron archivados, cuatro se cerraron con recomendaciones que hemos cumplido, como la licitación de la publicidad institucional, y el único que queda por resolver en un nombramiento como funcionario".

Situación rocambolesca

El broche al debate lo puso Pere Antoni, quien coincidió en que "esta situación insólita y rocambolesca" tiene como principal objetivo "nuestro desgaste político. Entiendo que nos auditen, incluso que nos denuncien si hacemos algo mal, pero me duele tener que aguantar que manchan el nombre de Canet por intereses económicos y políticos particulares. Parece que en este ayuntamiento nos llevemos los billetes a casa en palets y no es así".

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Chantaje

El alcalde señaló directamente a José Ignacio Torres, quien "nos quiere dar clases de anticorrupción y transparencia, cuando él es quien ha estado relacionado con una agencia -la valenciana de juristas- que ha sido condenada por actos delictivos". En ese punto, Pere Antoni apeló a la ciudadanía para pedir que "esté tranquila, como yo lo estoy. No nos vamos a doblegar ante la coacción y el chantaje", un aviso que reforzó con el anuncio de que "nos reservamos emprender acciones legales" contra Torres. "Él está al volante de este autobús, pero le acompaña gente a la que conocemos y que no va a ayudar a tener un Canet mejor, sino que se mueve por intereses personales", concluyó.