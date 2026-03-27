Inyección millonaria a una urbanización inacabada de Sagunt con más de 2.500 viviendas por construir

Una inversión por encima del millón de euros pondrá fin a las deficiencias y riesgos que presentan las redes de saneamiento y pluviales de una urbanización de Sagunt, en la que todavía están pendientes de desarrollar cerca de 2.500 viviendas. Esta inyección parte de Aigües de Sagunt y tiene como destino el macrosector III, más conocido como Fusión, que el agente urbanizador dejó inacabado en varios frentes.

Concretamente, este proyecto contempla las obras de conexión de los colectores de salida de aguas pluviales y residuales del sector, que se quedó con unas redes "ineficientes y peligrosas para la población que pudiese residir en esta nueva zona urbanizable", según recoge el expediente de contratación al que ha tenido acceso Levante-EMV. En el caso del saneamiento, los trabajos pendientes obligaron a conectar, como solución provisional, el último punto de esta canalización a la red más próxima mediante bombeo.

Malos olores

Mientras, la evacuación de lluvias se produce en un campo, generando una especie de balsa natural estancada, que ocasiona malos olores, según apuntan desde Aigües de Sagunt. Además, no puede desaguar la urbanización correctamente, ya que la tubería entra en carga y los imbornales no pueden absorber las escorrentías captadas en las calles, según insisten desde la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la capital del Camp de Morvedre.

Bloque de viviendas que se construye en el PAI Fusión de Sagunt. / Daniel Tortajada

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto contempla la construcción de los colectores de aguas tanto residuales, con un diámetro de 500 milímetros y una longitud de 273 metros, como pluviales, con tuberías de 1.400 milímetros y una extensión de 260 metros. En ambos casos, se instalarán a profundidades que varían entre los 4 y los 5,5 metros. El desagüe de las precipitaciones se complementará con un sistema de drenaje urbano sostenible, que consiste en la instalación de tuberías perforadas sobre filtro de gravas, que posibilitarán la infiltración de excedentes pluviales, previamente tratados, en el terreno.

Separadores

Con una previsión del comportamiento para lluvias de 25 años de periodo de retorno, el proyecto de Aigües de Sagunt para Fusión también contempla la instalación de tres separadores con capacidad de caudal máximo de tratamiento 600 litros por segundo, con el fin de eliminar sólidos suspendidos, hidrocarburos, metales pesados y nutrientes adheridos a sedimentos, flotantes y otros elementos que alteren la calidad de aguas.

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Expropiaciones

Las obras también prevén 14 nuevos pozos entre ambas redes, uno de los cuales, justo el anterior a la conexión con el colector general del Palància, dotado de una válvula antirretorno para impedir el ingreso de efluentes exteriores a la red. Otro detalle de esta inversión es que, entre expropiaciones y ocupaciones temporales o de suelo público, apenas afectará a 3.900 metros cuadrados, lo que conlleva un coste de 9.000 euros.