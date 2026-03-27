Morvedre tiene una importante cita con las matemáticas

Cerca de 200 estudiantes entre 10 y 16 años de edad de la comarca del Camp de Morvedre participarán en una nueva edición de la Olimpiada Matemática que este año acoge el IES Camp de Morvedre de Port de Sagunt.

Se trata de una primera fase comarcal, que tendrá lugar este sábado, 28 de marzo, con la que se quiere "fomentar el estudio de esta ciencia entre los jóvenes, detectando y potenciando el talento matemático mediante la resolución creativa de problemas", explicaban desde el centro.

Cartel de la cita matemática. / LEVANTE-EMV

Esta es la XXXVI Olimpiada Matemática y con este motivo, el IES Camp de Morvedre ha organizado diferentes actividades, que van desde una exposición de un cielo platónico, un strimko interactivo (tipo sudoku), un concurso de fotografía y otro de microrrelatos matemáticos, además de una muestra de mujeres matemáticas a través de un mural, en el que se explica las contribuciones de ellas a la ciencia. Otra de las iniciativas que ha tenido muy buena acogida entre los estudiantes son los acertijos y enigmas matemáticos que decoran las distintas estancias del centro.

Otras fases

Para llegar a esta fase comarcal se ha hecho una selección de alumnos y alumnas desde 5º de Primaria a 4º de la ESO en función de resultados académicos y capacidades matemáticas. Estudiantes que se enfrentarán a varias pruebas; una de carácter individual de resolución de problemas y otra, de velocidad por equipos, en la que se valora el tiempo de resolución. Los mejores en cuanto a resultados, pasarán a una fase provincial , tras la que habrá una autonómica, y los tres mejores irán a la final nacional, que se celebrará en julio.

Desde el centro esperan que esta cita con las matemáticas sea un éxito después de varios meses trabajando en la organización, per sobre todo, que se pueda disfrutar de estas y del talento que hay en la comarca, donde "tenemos mucho nivel" terminaban.