Nueva concentración por una Semana Santa Inclusiva en Sagunt
El colectivo volverá a visibilizar su oposición al veto de las mujeres al mismo tiempo que condena los insultos y las faltas de respeto
Las concentraciones "por la igualdad" volverán a sucederse en Sagunt. El colectivo por una Semana Santa Inclusiva ha convocado para el próximo martes, 31 de marzo, una nueva en la ermita de la Sang a las 19 horas. El objetivo de la convocatoria es "seguir visibilizando nuestra oposición a la votación del pasado domingo, con la que se impidió la participación de las mujeres", explicaba Blanca Ribelles, una de las portavoces de esta plataforma. Pero además, la representante considera que con la concentración también "demostramos que nuestra lucha por la igualdad va a continuar", por eso "invitamos a la ciudadanía a que la secunde.
Ribelles quiere dejar claro que esto "no es una confrontación entre el colectivo y la cofradía o contra la fiesta; es contra la negativa a la igualdad. Por eso, vamos a mantener esa lucha por esta, que es buena para todos y todas, además de un derecho".
Condena
Desde el colectivo son conscientes de la polarización y la controversia que el tema está generando e insisten en que "hay que respetar todas las opiniones y pensamientos", aludiendo a la libertad expresión; pero "esta también tiene unos límites y estos se están traspasando", declaraba. "Es una lástima que se hayan perdido las formas, que se utilice el insulto para desacreditar o mostrar opiniones distintas. No es tolerable la mala educación y menos cuando se hace desde el anonimato como está ocurriendo", por lo que insistía en que desde el colectivo condenan "estar malas artes y la violencia verbal que se está utilizando". Pero también tiene claro que en una sociedad del Siglo XXI, "estos comportamientos no van a empañar, ni pueden , la lucha por la igualdad".
Por último, Ribelles hace un llamamiento a la sociedad saguntina: "a la Semana Santa hay que seguir amándola, además de a la fiesta como a la Cofradía", terminaba.
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