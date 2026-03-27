El saguntino José Carretero: del trabajo en una fábrica al éxito como actor

Hay decisiones que marcan una vida. José Carretero lo sabe bien. Nacido en Sagunt, actor por vocación y por convicción, dejó atrás un trabajo estable en una fábrica de Nules para perseguir un sueño que había empezado a tomar forma muchos años antes, cuando con apenas 14 años subía al escenario con el grupo de teatro de la falla L’Avinguda en su ciudad natal. “Esperaba cada semana que llegara el viernes para ensayar con mis compañeros”, recuerda. Allí descubrió algo que ya no le abandonaría, la felicidad de habitar otras vidas.

Tras 25 años de profesión en los que ha pasado por series prestigiosas del panorama televisivo nacional (Aquí no hay quien viva o Sin tetas no hay paraíso…) vuelve al teatro con “Animales poco deseables”, una obra estrenada a principios de marzo en los Teatros Luchana de Madrid con la que espera repetir el éxito de “La herencia”, en cartel desde 2019 y con más de 400 representaciones a sus espaldas.

José se define como una persona familiar, trabajadora y —dice con humildad— “buena gente”. Habla con orgullo de una familia que le enseñó a esforzarse y a luchar, y que siempre respaldó sus decisiones, incluso la más arriesgada: abandonar la seguridad para matricularse en la Escuela del Actor de Valencia. Aquella intuición se convirtió en certeza cuando su profesora, Remei Barrio, le animó a probar suerte en una de las escuelas más prestigiosas de Madrid, la dirigida por Juan Carlos Corazza.

El actor José Carretero. / Olaya Pazos

Madrid, admite, se le hizo grande al principio. Una ciudad repleta de oportunidades… y de competencia. Pero no había llegado hasta allí para rendirse. Durante cinco años se formó con intensidad, dejando atrás familia, amigos y estabilidad. “Me costó lo mío”, reconoce. Sin embargo, más de 25 años después, no hay rastro de arrepentimiento. El teatro, asegura, le ha hecho mejor persona “me ha permitido equivocarme, probar, jugar y, sobre todo, conocerme”.

Su formación pasó por los grandes autores. Molière, Shakespeare, Bertolt Brecht o Anton Chekhov, quienes marcaron sus primeros pasos profesionales. Con Tres hermanas, de Chéjov, aprendió —dice— la importancia de trabajar desde la verdad, el compañerismo y el respeto por el oficio. Después llegaron la televisión y la popularidad. Participó en series como Aquí no hay quien viva, Sin tetas no hay paraíso, Toledo o Centro médico, pasos que le ayudaron a consolidar su sitio en una profesión tan exigente como incierta.

Cartel de La Herencia. / Levante-EMV

Pero su territorio natural sigue siendo el escenario. Tras participar en quince montajes, uno de los más significativos fue Afterwork, que permaneció cinco años en cartel con notable éxito de público. De aquella experiencia nació Miller Producciones, una compañía impulsada junto a Fernando Coronado, Isabel Torrevejano y David Barreiro, con un objetivo claro: crear un teatro con alma, conectado con el presente.

En 2019 estrenaron La Herencia, una obra que ha superado las 400 representaciones y que continúa en cartel en los Teatros Luchana. El montaje fue reconocido con el Premio de la Ciudad del Teatro de Castellón y seleccionado en el IATI Theater de Nueva York. Han recorrido los principales escenarios del país, aunque uno de los recuerdos más especiales para Carretero fue actuar en su querida Sagunt. Volver a casa siempre tiene algo distinto.

Cartel de la nueva obra en la que participa. / Levante-EMV

Vértigo y emoción a partes iguales

Ahora su nuevo reto es 'Animales poco deseables', un thriller con tintes de comedia salvaje sobre ambición, mentiras y capitalismo. Tres personajes coinciden en la azotea del rascacielos más alto de una gran ciudad sin conocerse, compartiendo una historia que explora las debilidades humanas. Antes del estreno, confesaba que tenía "vértigo y emoción a partes iguales” y hablaba del estreno como quien estrena zapatos nuevos: con nervios, ilusión y respeto por el público.

Aunque el teatro ocupa el centro de su vida profesional, no cierra la puerta al cine ni a la televisión. Reconoce que se están haciendo proyectos interesantes y desliza, con una sonrisa, que quizá pronto vuelva a aparecer en la pequeña pantalla. De momento, hay un nuevo proyecto de serie sobre la mesa.

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Madrid es hoy su hogar, donde tiene pareja, amigos y trabajo. Pero Sagunt sigue siendo su raíz. Siempre que puede, regresa para ver a la familia y pasear por la zona del Castillo. No es nostalgia, es pertenencia. Y hay un deseo que formula sin rodeos: poder llevar 'Animales poco deseables' a su ciudad natal y trabajar más cerca de los suyos. Porque, después de todo, los sueños que empiezan en casa siempre buscan el camino de vuelta.