Arranca hoy en Sagunt la Semana Santa tras el polémico veto a mujeres

Sagunt da hoy el pistoletazo de salida a los principales actos de la Semana Santa, una de sus celebraciones más arraigadas que este año ha llegado envuelta de polémica por el tercer veto a la entrada de mujeres en la cofradía que impulsa los actos desde hace más de cinco siglos. La fiesta abre así con regusto amargo una edición muy singular pues, en contra de lo ocurrido hasta ahora, este portazo a la inclusión tendrá consecuencias: Primero, por la denuncia que ha llevado al Gobierno a estudiar la retirada del título de 'Interés Turístico Nacional' y, luego, con el anuncio del Ministerio de Igualdad de denunciar el caso a la Fiscalía.

La división y el malestar generado por ese nuevo rechazo a la igualdad no impedirá que esta tarde se inicie la programación preparada durante meses con esfuerzo por la mayoralía del año, tal y como recalcó el mismo alcalde de Sagunt, Darío Moreno, apoyando "el normal desarrollo de los actos" y, en paralelo, "un diálogo constructivo para garantizar una representación inclusiva en todos los ámbitos de la festividad".

La principal cita de hoy es la imposición de medallas a los nuevos cofrades en la ermita de la Sang, en su mayoría niños de corta edad, lo que hace de esta cita uno de los momentos más esperados por sus familias. Este instante llegará precedido del traslado solemne del paso del Ecce Homo que se hará a las 19 horas desde la iglesia del Salvador hasta la ermita.

Ya por la noche, el protagonismo lo tomará el Via Crucis nocturno por el barrio del Raval.

Fin de semana intenso

La programación continuará este sábado con la XXIII representación de la Passió en Viu, un evento que recrea los últimos momentos de Cristo y llena cada año la Plaza Mayor.

El domingo llegará la bendición y la procesión general del Domingo de Ramos, que comenzará a las 11 horas en la ermita.

Momento de la procesión del Encuentro. / Daniel Tortajada

A partir del lunes 30, los actos ganan intensidad. El primero será esa tarde, a las 20 horas, con la procesión del Encuentro Doloroso, en la que participan las imágenes del Nazareno y la Soledad por separado hasta unirse en la Plaza Mayor.

El miércoles 1 de abril incluirá por la tarde la tradicional tamborrada a las 19 horas en la plaza Mayor, que reunirá a distintas bandas, y ya a partir de las 22,30 horas, la solemne procesión del Silencio que transcurre a la luz de las velas gracias a las hachas que llevan los cofrades.

El Jueves Santo, 2 de abril, estará marcado por varias misas y, a partir de las 20 horas, por la visita a los monumentos que se instalan en diferentes iglesias y en la ermita de la Sang, con turnos de vela.

Día cumbre

El Viernes Santo, 3 de abril, volverá a ser el día cumbre desde bien temprano. Primero, con el viacrucis que comienza a las 6 de la mañana y reúne a miles de personas hasta el Calvario. Luego, con la tradicional subasta de las 17 horas donde los cofrades pujan por llevar determinadas andas en la procesión del Santo Entierro que recorrerá todos los barrios de la ciudad a partir de las 20 horas.

Finalmente, la programación concluirá en la noche del sábado 4 de abril con la Vigilia Pascual y la misa de Resurrección en la iglesia de Santa María, seguidas del volteo de campanas y un castillo de fuegos artificiales que cerrará la celebración en la plaza Cronista Chabret.