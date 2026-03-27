Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos MestallaCátedra Mercadona ITEspacios fluviales RiberaMédico detenido CulleraTapón BotànicPerfil Arcadi EspañaUrbanización SaguntFalleras ilustresFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 Mercadona Valencia
instagramlinkedin

Más savia para la Semana Santa pese a la polémica

La imposición de la medalla a los 39 integrantes de la Cofradía de la Sang volvió a llenar la ermita por mucho que perdure el revuelo generado por el nuevo rechazo a la entrada de mujeres a esta entidad con más de 500 años

Emotiva "Imposición de Medallas" en la Semana Santa de Sagunt

Emotiva "Imposición de Medallas" en la Semana Santa de Sagunt

Ver galería

Emotiva "Imposición de Medallas" en la Semana Santa de Sagunt / Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La imposición de medallas a los nuevos cofrades y a la mayoralía entrante ha abierto de nuevo la Semana Santa saguntina con un acto que ha vuelto a llenar la ermita de la Sang por mucho que aún perdure la polémica por el tercer veto a la entrada de mujeres a la entidad; un rechazo que, por primera vez, ha movido a actuar al Gobierno central.

La junta directiva y el prior de la cofradía, Ricardo Extrems, han entregado los correspondientes distintivos a los 39 nuevos integrantes junto a los estatutos de la misma. Además, se le ha impuesto la cruz a los 14 mayorales y al clavario que serán responsables de organizar la fiesta en 2027 y se ha otorgado una placa conmemorativa a la mayoralía del 1976 por su 50 aniversario.

El Viernes de Dolores ha dejado las primeras imágenes entrañables de estas fiestas, ya que nunca faltan los pequeños que reciben la medalla en carro o en brazos de sus padres.

La imposición de las medallas y entrega de estatutos ha venido precedida del traslado procesional del paso del Ecce Homo entre la ermita de la Sang y la Iglesia del Salvador. Ya esta noche estaba previsto el tradicional Via Crucis nocturno por el barrio del Raval que cada año gana en aceptación popular y vistosidad.

Noticias relacionadas y más

Hoy será el turno de la «Passió en Viu», una representación que recrea los días de Jesús de Nazaret. Mañana llegará la procesión general del Domingo de Ramos, que comenzará a las 11 horas en la ermita.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents