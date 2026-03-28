Con crespones negros e indiferencia: Así responden los defensores de la inclusión en la Semana Santa de Sagunt

El desencanto provocado por el rotundo rechazo a la entrada de mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt se ha visibilizado en algunos balcones particulares con el mismo gesto que se viene realizando desde hace unos años: Colocar crespones negros en las banderolas distintivas de la fiesta.

Sin embargo, otros partidarios de la inclusión han optado esta vez por la indiferencia y ni siquiera han puesto nada en el exterior de sus viviendas cuando siempre ponían esas señales de luto. "No poner nada es una forma de mostrar mi decepción", explicaba Blanca Ribelles, una de las veteranas del colectivo Semana Santa Inclusiva. "Lo hemos decidido a modo de protesta y, de hecho, nos vamos fuera. No vamos a estar en Sagunto en estas fechas", decía otro de sus integrantes.

Esta última postura ha reducido aún más la cifra de banderolas teñidas de negro que siempre han sido minoría en la ciudad.

Virginio Torres, con el crespón negro. / Mónica Arribas

Aún así, quedan todavía quienes quieren hacer visible en sus balcones su tristeza porque la cofradía siga sin ser inclusiva 27 años después de la primera vez que se abrió el debate en la ciudad. Uno de ellos es Virginio Torres, el mayoral que decidió impulsar esa particular batalla en 1999 con tal de que su hija Isabel pudiera vivir las celebraciones en primera persona. Entonces, apenas logró ocho apoyos cuando al fin la propuesta se votó en una junta general extraordinaria, pero él sigue convencido y no duda en mostrar su descontento con los crespones negros en su balcón.

Nueva concentración de protesta

Si entonces aquella lucha era casi individual, los partidarios de la incorporación de la mujer están más organizados desde hace unos años dentro del colectivo Semana Santa Inclusiva, que ya ha convocado la quinta concentración de protesta para este Martes Santo ante la ermita de la Sang; una movilización que, como siempre, promueven con carácter "pacífico" justo en la jornada en la que no hay actos oficiales programados.

La mujer de Virginio, con el crespón. / Mónica Arribas

Este carácter respetuoso de las reivindicaciones es destacado por algunas de sus integrantes como Veva Martínez. Pero también por otras mujeres que prefieren mantener su nombre en el anonimato. "Llevamos años sin boicotear ningún acto, respetando la fiesta al máximo. No queremos que ninguna futura mayoralía retrase su año de hacer la fiesta, sabemos la importancia que tiene para los mayorales este momento, además del esfuerzo que supone durante todo el año. Nosotros también queremos vivir ese sentimiento. Solo pedimos modificar una palabra de un artículo, que todas las personas católicas podamos formar parte de esta fiesta tan importante para el pueblo y las familias de Sagunto", recalca esta vecina, insistiendo en que esto "no es un sentimiento que haya aparecido de la noche por la mañana", sino algo germinado durante años al ver cómo padres y hermanos sí pueden procesionar pero ellas, no.

"No queremos deshacer, queremos sumar", remarca. "Es muy triste y vergonzoso ver cómo teniendo la oportunidad de avanzar, de incluir en todos y todas, de aumentar el número de cofrades, la respuesta es No", pero dejando claro el objetivo de Semana Santa Inclusiva: Seguir defendiendo este cambio sin dañar una fiesta que, precisamente, puede perder su interés turístico nacional por ese tercer portazo a las mujeres de la mayoría de cofrades "que dicen defender la tradición".