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Crítican la inacción en Sagunt ante la posible retirada del "interés turístico" a la Semana Santa

El reconocimiento de un impacto económico por parte del gobierno local preocupa a Compromís

Reunión de la ministra de Igualdad con el colectivo Semana Santa Inclusiva.

Reunión de la ministra de Igualdad con el colectivo Semana Santa Inclusiva. / Jose Manuel López

Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

El grupo municipal de Compromís per Sagunt ha solicitado al equipo de gobierno que "actúe" ante el anuncio de la revocación por parte del ministerio de la declaración de la Semana Santa Saguntina como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Los valencianistas lamentan que "el gobierno local liderado por el PSOE de Darío Moreno, todavía no haya previsto medidas para evitar la revocación del distintivo estatal", unas declaraciones que se producen tras reconocer, por parte de los socialistas, que la retirada de este reconocimiento supone "un impacto económico", según Compromís.

Concejala Maria Josep Picó

Concejala Maria Josep Picó / Daniel Tortajada

Ante esta situación, la agrupación nacionalista recuerda que ellos ya han solicitado al ministerio una moratoria de la revocación a través de su diputada Águeda Micó en el Congreso del los diputados, con el objetivo de evitar que este trámite se lleve a cabo, dadas las graves consecuencias que reportará en la fiesta. "El gobierno debe mantener una marca reconocida con más de dos décadas", declaraba la portavoz valencianista en Sagunt, Maria Josep Picó.

Impacto negativo

En cuanto a la actitud del gobierno local, Compromís explica que la concejala de Turismo socialista, Natalia Antonino, "después de meses de ausencia a la comisión informativa de Promoció de la ciutat, asistió el pasado jueves a la sesión de control en el Gobierno municipal" En esta, la portavoz de Compromís volvió a preguntar -lo había hecho en reunión anterior, 15 días antes, sin obtener respuesta-, aclara, sobre los planes de Alcaldía ante la amenaza del Ministerio de Industria y Turismo de iniciar un expediente de revocación del distintivo turístico. "La respuesta del edil fue afirmativa: Perder este reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Setmana Santa Saguntina tendrá un impacto negativo en el paquete vacacional de la ciudad vinculado a la Pascua, puesto que en él se incluyen otros atractivos como por ejemplo las playas, la oferta gastronómica, y el patrimonio, entre otros”, argumenta Picó.

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Via Crucis de Sagunt.

Via Crucis de Sagunt. / Daniel Tortajada

Ante este posible riesgo, desde Compromís consideran que el Ayuntamiento de Sagunto y todos los grupos municipales “han de favorecer una respuesta consensuada para defender la Semana Santa Saguntina y el cumplimiento de los criterios de igualdad marcados por la Constitución”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt.

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