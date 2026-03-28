De cent en cent
Reivindicació de la Llotgeta de Sagunt
Lluís Mesa torna a repassar el que va ser notícia fa cent anys al Camp de Morvedre
El mes de gener va acabar amb una important notícia política. El polític Lerroux va estar el dia 27 a Sagunt. Arribà en cotxe des de l'estació de tren de València. Va visitar el Port. Dinà a la ciutat. La premsa no va arreplegar massa detalls d'esta visita privada.
Entre els esdeveniments esportius destacà la victòria del Sagunto a l'Stadium el diumenge 24 per huit gols a zero. Ho va tindre fàcil l'equip local, ja que els visitants solament tenien 8 jugadors i tres n'eren reserves. El Diario de Valencia ho contava el 28 de gener. Un altre partit nomenat fou el jugat a les 15.15 hores del 31 de gener entre el Levante FC i l'Atlético Saguntino. Van anar 1.000 aficionats de l'equip visitant. Els locals demostraren "un excelente once", encara que van perdre per dos gols a cinc. El corresponsal del Diario de Valencia del 2 de febrer escrivia que "el público salió satisfecho del encuentro y aplaudio a rabiar, ya que hubo goals para ambas partes".
El Somaten, milícia urbana recuperada pel govern, va nomenar cap de districte de Santa Anna a José Moreno Romero. Segons deia Las Provincias el 29 de gener, era una "persona muy honorable y de muy sólidos prestigios".
Restauración de l'ajuntament
En el municipi de Torres Torres, es va celebrar la restauració de l'Ajuntament gràcies a l'alcalde Pascual Bolinches. Es trobava en un estat lamentable. A més, segons el corresponsal de Las Provincias del 29 de gener es va col·locar per primera vegada el retrat del Rei perquè era un "hombre de arraigados sentimientos monárquicos".
Els robatoris afectaven molt a la ciutadania que agafava el tren. La premsa ho esmentava. Concretament, deia que l'últim cas va ser el robatori de la cartera a Ignacio Lluesma Flor. Tenia 400 pessetes. Havia agafat el tren a les nou del matí i es dirigia a València. El corresponsal denunciava que era "una plaga social más terrible que la langosta y que precisa enérgicas medidas de quien corresponda".
La societat saguntina estava afectada per la greu malaltia de dos persones molt reconegudes. Per una banda, Las Provincias del 30 de gener es feia ressò de l’estat greu del "cultísimo maestro nacional" Fernando García Casaña. Era regidor i president dels mestres nacionals del districte. L'altre malalt destacat era la de l'industrial i exalcalde José Pitarch Viña.
Edifici del segle XVIII
Una reivindicació històrica va tornar a les planes de la premsa. Es tractava de la restauració de la Llotgeta. Las Provincias del 30 de gener exposava que es veia "con profunda pena" l'obertura de cert comerç en la planta baixa. Es contava que un edifici del segle XVIII mereixia ser recuperat i que "era una verguenza" com es trobava. S'expressava, que s'havien d'instal·lar les dependències de les entitats locals, ja que algunes d'elles ocupen "antiestéticos caserones apartados de las vías principales de Sagunto".
El transport estava de sort, encara que les vies de comunicació continuaven tenint problemes. Per una banda, es va posar en marxa la nova empresa Expreso Saguntino. L'horari s'iniciava a les set del matí i arribava a les huit i quart. L'últim eixia a les 18.45 hores de Sogorb, deia Las Provincias del 31 de gener. Per una altra part, es denunciava que la carretera al Port continuava sense acabar d'arreglar-se. Gràcies al diputat Navarro, la Diputació Provincial va iniciar les obres, però estaven inacabades.
Sindicat de la Policia Rural
El Sindicat de la Policia Rural, presidit per Enrique Rubio Gallur, va fer pública a finals de gener la comptabilitat de l'exercici. El secretari Teodoro Torrejón anuncià, entre altres dades, que s'havien recaptat 3.197 pessetes. Segons el corresponsal, es demostrava que l'entitat tenia una "extraordinària actividad".
La visita al patrimoni saguntí d'este temps va ser protagonitzada per les alumnes de l'Escola Normal de València. Estigueren acompanyades per les professores Carmen García de Castro i María Villem de Rey. Van estar en la siderúrgia saguntina i en els Forns Alts. Posteriorment, visitaren les runes del teatre romà i del castell. Prengueren bona nota de tot el que veien. Posteriorment tornaren en el tren mixt a València.
Mort de l'alcalde
Aquells dies va ser notícia la mort de l’exalcalde José Pitarch. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim 'De cent en cent'.
- La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón: la venta del suelo comenzará en abril en València
- Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre
- El Ayuntamiento anuncia la llegada de la nueva tasa de basura 'por imperativo legal' y la estimación del importe a pagar
- Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4)
- PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico