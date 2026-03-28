La plantilla del centro logístico de Toyota en el puerto de Sagunt irá a la huelga

Los trabajadores de la empresa CEVA -FVL (Finished Vehicle Logistics) que operan en el centro logístico de Toyota Motor Corporation del puerto comercial de Sagunt, han convocado una huelga para los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 y 2 de abril.

Así lo han decidido este viernes tras la última reunión mantenida con la dirección de la empresa y el Tribunal de arbitraje laboral (TAL), que trata de mediar entre la dos partes. "Muy a nuestro pesar, ya que nos hubiera gustado haber podido llegar a un acuerdo, la asamblea de trabajadores ha decidido seguir adelante con la medida, ya que se han considerado insuficientes las propuestas realizadas por la dirección", adelantaba a Levante-EMV José Godoy, representante del comité de empresa.

Campa de coches en el puerto / Daniel Tortajada

Conflicto

La convocatoria llega tras un prolongado periodo de negociaciones internas sin avances sustanciales. Según fuentes de la plantilla, el conflicto responde "al deterioro de las condiciones laborales y salariales, en un contexto de incremento de la carga de trabajo". Los empleados consideran que la situación ha alcanzado un punto crítico y exigen medidas que garanticen un entorno laboral digno, estable y acorde con las responsabilidades del puesto.

Entre las principales reivindicaciones que han puesto encima de la mesa destacan la actualización salarial en línea con el coste de vida, la reorganización de turnos para aliviar la presión operativa y la adopción de compromisos firmes por parte de la empresa en materia de estabilidad laboral, seguridad y salud.

Decisión difícil

Los representantes de los trabajadores califican la huelga como una decisión “difícil pero necesaria”, adoptada tras agotar las vías de diálogo sin resultados satisfactorios. No obstante, subrayan su disposición a retomar las negociaciones si la dirección muestra una voluntad real de alcanzar acuerdos.

El paro, que podrían secundar cerca de 200 trabajadores, "podría afectar de forma significativa a las operaciones de recepción, manipulación y distribución de vehículos en el centro logístico", como apuntan desde la representación sindical. Mientras tanto, la plantilla insta a la empresa a acelerar las conversaciones para evitar el impacto de la huelga antes de su inicio.