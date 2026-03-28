El PP reprocha que Sagunt celebre el superávit mientras solo ejecuta el 14% de las inversiones
Censura el "triunfalismo" económico del gobierno local y cree que esconde "la falta de gestión y la incapacidad para ejecutar las inversiones"
El superávit por encima de los 5 millones de euros con los que cerró el pasado ejercicio el Ayuntamiento de Sagunt han merecido reproches desde el PP, más por la valoración "triunfalista" del gobierno local que por los números en sí. Y es que, según el portavoz de los populares, Ximo Catalán, estos datos "reflejan una realidad muy distinta a la que presenta el PSOE de Darío Moreno", ya que muestran "falta de gestión e incapacidad para ejecutar las inversiones que necesita la ciudad".
En este capítulo, según recuerdan, las previsiones definitivas rondaban los 39,5 millones de euros, de los que apenas se reconocieron gastos por 5,8 millones de euros, un 14 %. "Cuando una administración local acumula superávit año tras año, demuestra su incapacidad para invertir en mejorar la ciudad y sus servicios", señala Catalán. Más si cabe cuando estos remanentes millonarios van acompañados de "subidas de impuestos, como la nueva tasa de basura, cuya recaudación alcanzó los 5,5 millones de euros, un 91 % por encima del anterior ejercicio", señala Catalán.
Presión fiscal
Este incremento de la presión fiscal, según los populares, lo paga la ciudadanía, que, como contraprestación, "no ve mejoras reales en el día a día. La ciudad necesita inversiones, mantenimiento y gestión, no un discurso económico triunfalista".
Para paliar esta situación, el PP de Sagunt propone que el superávit de 2025 se destine a lo que tenía que haberse gastado durante el ejercicio, es decir, un plan de asfaltado y renovación de calles, la mejora de la limpieza urbana, la rehabilitación de instalaciones deportivas, la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de nuevos espacios infantiles y para nuestros mayores o el refuerzo del mantenimiento en los barrios.
Gestión real
Ximo Catalán lamenta para acabar que "después de más de seis años de gobierno socialista con Darío Moreno a la cabeza, lo que nuestra ciudad necesita no son anuncios triunfalistas, sino gestión real y proyectos ejecutados".
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón: la venta del suelo comenzará en abril en València
- La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
- Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre
- El Ayuntamiento anuncia la llegada de la nueva tasa de basura 'por imperativo legal' y la estimación del importe a pagar
- Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4)
- PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico