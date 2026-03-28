El PP reprocha que Sagunt celebre el superávit mientras solo ejecuta el 14% de las inversiones

El superávit por encima de los 5 millones de euros con los que cerró el pasado ejercicio el Ayuntamiento de Sagunt han merecido reproches desde el PP, más por la valoración "triunfalista" del gobierno local que por los números en sí. Y es que, según el portavoz de los populares, Ximo Catalán, estos datos "reflejan una realidad muy distinta a la que presenta el PSOE de Darío Moreno", ya que muestran "falta de gestión e incapacidad para ejecutar las inversiones que necesita la ciudad".

Fachada del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

En este capítulo, según recuerdan, las previsiones definitivas rondaban los 39,5 millones de euros, de los que apenas se reconocieron gastos por 5,8 millones de euros, un 14 %. "Cuando una administración local acumula superávit año tras año, demuestra su incapacidad para invertir en mejorar la ciudad y sus servicios", señala Catalán. Más si cabe cuando estos remanentes millonarios van acompañados de "subidas de impuestos, como la nueva tasa de basura, cuya recaudación alcanzó los 5,5 millones de euros, un 91 % por encima del anterior ejercicio", señala Catalán.

Presión fiscal

Este incremento de la presión fiscal, según los populares, lo paga la ciudadanía, que, como contraprestación, "no ve mejoras reales en el día a día. La ciudad necesita inversiones, mantenimiento y gestión, no un discurso económico triunfalista".

Para paliar esta situación, el PP de Sagunt propone que el superávit de 2025 se destine a lo que tenía que haberse gastado durante el ejercicio, es decir, un plan de asfaltado y renovación de calles, la mejora de la limpieza urbana, la rehabilitación de instalaciones deportivas, la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de nuevos espacios infantiles y para nuestros mayores o el refuerzo del mantenimiento en los barrios.

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Gestión real

Ximo Catalán lamenta para acabar que "después de más de seis años de gobierno socialista con Darío Moreno a la cabeza, lo que nuestra ciudad necesita no son anuncios triunfalistas, sino gestión real y proyectos ejecutados".