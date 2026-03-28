Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos MestallaCátedra Mercadona ITEspacios fluviales RiberaMédico detenido CulleraTapón BotànicPerfil Arcadi EspañaUrbanización SaguntFalleras ilustresFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 Mercadona Valencia
instagramlinkedin

El tráfico descontrolado junto a dos colegios del Port genera nuevas quejas

El colegio María Inmaculada se suma al Mediterráneo en sus alertas por la inseguridad vial mientras el gobierno local afirma trabajar en una "solución integral"

Colegio FEC María Inmaculada del Port de Sagunt.

Colegio FEC María Inmaculada del Port de Sagunt. / Colegio FEC María Inmaculada

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

El colegio María Inmaculada del Port de Sagunt ha alzado la voz después de años de reivindicaciones para la adopción de medidas preventivas que garanticen la seguridad vial en su entorno. Como hace unas semanas hizo su vecino CEIP Mediterráneo, el centro denuncia las "situaciones de riesgo" que se suceden desde hace tiempo y "ponen en peligro la integridad física del alumnado".

En una nota firmada por la comunidad educativa, María Inmaculada centra su problema en la calle Virgen de los Dolores, donde da la puerta del colegio por el que los estudiantes acceden desde la vía pública. Estas fuentes precisan que el riesgo es menor a las horas de entrada y salida, ya que "nuestro personal corta la vía". De cualquier forma, lamentan que hay conductores que "han llegado a mover los bolardos" para pasar.

Tráfico abundante

La calle, según señalan, tiene un "tráfico rodado abundante, porque conecta dos avenidas". Muchos coches "no respetan las señales" y circulan "a velocidades muy superiores a las permitidas", lo que provoca "muchas situaciones de peligro, con sustos y momentos de tensión, que se deberían evitar".

Patio del centro del Port de Sagunt.

Patio del centro del Port de Sagunt. / Colegio FEC María Inmaculada

Así, el mayor riesgo radica en el transcurso de la jornada escolar, cuando "hay múltiples ocasiones en las que el alumnado ha de salir y entrar al centro, siendo en esos momentos, con el tráfico ordinario, cuando se están produciendo los hechos que ponemos de manifiesto", apuntan desde María Inmaculada.

Señales insuficientes

La comunidad educativa insiste en que "existen un paso de cebra en la puerta y señales de reducción de velocidad por zona escolar, ya que somos dos los colegios que estamos en la misma calle, pero no son suficientes, ya que los coches no los respetan".

Con este panorama que se prolonga durante años, el colegio apela "a los responsables de la seguridad de nuestras calles" para que "adopten urgentemente las medidas necesarias para evitar, de manera permanente, los riesgos que provoca el tráfico de vehículos a motor por delante del colegio. Es imprescindible -añaden- conseguir un entorno seguro en las proximidades de nuestros centros escolares para todo el alumnado y las familias que transitan constantemente en los alrededores".

Noticias relacionadas

Avances

Como ya ocurrió con la queja pública desde el CEIP Mediterráneo, el gobierno municipal admite que conoce el problema y añade que "hemos escuchado a ambos centros y nos hemos comprometido con sus demandas". Estas fuentes concretan que "estamos avanzando en una solución integral para la zona, que garantice la seguridad de los escolares", sin aportar más detalles sobre las alternativas que maneja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
  2. Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
  3. Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón: la venta del suelo comenzará en abril en València
  4. La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
  5. Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre
  6. El Ayuntamiento anuncia la llegada de la nueva tasa de basura 'por imperativo legal' y la estimación del importe a pagar
  7. Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4)
  8. PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico

El tráfico descontrolado junto a dos colegios del Port genera nuevas quejas

El tráfico descontrolado junto a dos colegios del Port genera nuevas quejas

Critican la inacción en Sagunt ante la posible retirada del "interés turístico" a la Semana Santa

El Supremo da otro giro a la millonaria controversia por la desaladora de Sagunt

El Supremo da otro giro a la millonaria controversia por la desaladora de Sagunt

El PP reprocha que Sagunt celebre el superávit mientras solo ejecuta el 14% de las inversiones

El PP reprocha que Sagunt celebre el superávit mientras solo ejecuta el 14% de las inversiones

Con crespones negros e indiferencia: Así responden los defensores de la inclusión en la Semana Santa de Sagunt

Con crespones negros e indiferencia: Así responden los defensores de la inclusión en la Semana Santa de Sagunt

Arranca en Sagunt la Semana Santa tras el polémico veto a mujeres

La plantilla del centro logístico de Toyota en el puerto de Sagunt irá a la huelga

La plantilla del centro logístico de Toyota en el puerto de Sagunt irá a la huelga

Las viviendas protegidas apuntalan el alza del mercado inmobiliario en Sagunt

Tracking Pixel Contents