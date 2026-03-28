Las viviendas protegidas apuntalan el alza del mercado inmobiliario en Sagunt
Las transacciones de inmuebles residenciales durante el pasado año se incrementaron ligeramente por el empuje de las VPP
Las operaciones con nuevas construcciones cayeron al nivel más bajo desde 2021
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado carpetazo estadístico al pasado año con la publicación de las transacciones inmobiliarias registradas durante 2025. Según las operaciones comunicadas por las notarías, en Sagunt se realizaron 1.466 compraventas de viviendas, que representan un ligero repunte del 2,2 % respecto al ejercicio previo y una más significativa crecida del 13,1 % en comparación con 2023.
De hecho, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009, el pasado año fue el segundo con más movimientos en el mercado inmobiliario, solo por detrás de 2022. Entre las claves de estos últimos crecimientos hay un protagonismo inesperado, ya que la venta de viviendas de protección pública (VPP) en Sagunt sigue siendo casi testimonial con 83, un 5,7 % respecto al total, por más del 15 % que alcanzó en su máximo histórico registrado hace más de dos décadas, aunque en 2025 se incrementó este tipo de operaciones en casi un 85 % respecto al ejercicio anterior.
Inmuebles nuevos
Siempre según los datos oficiales publicados por el ministerio, esa ligera recuperación en el mercado de las VPP contrasta con el desplome de las transacciones de viviendas nuevas en Sagunt, especialmente pronunciado en el último trimestre. Este tipo de inmuebles apenas representó en 2025 un 8,7 % de las operaciones con 128, el nivel más bajo desde 2021.
Aquí también hay que remontarse a la burbuja del ladrillo para encontrar los porcentajes más altos de compraventas de residencias de nueva construcción. El máximo histórico se remonta a 2008 con el 68,7 %, que supuso la adquisición de más de 750 viviendas.
Canet
Del resto del Camp de Morvedre, Canet d'en Berenguer se mantiene como el segundo foco más relevante de actividad inmobiliaria, con 284 operaciones a lo largo de todo el ejercicio, de las que apenas dos eran viviendas protegidas y más de un 21 % se trataban de nuevas construcciones, según los datos oficiales.
Por subcomarcas, la Baronia registró el pasado año 269 compraventas, un 7,9 % menos que el anterior ejercicio, de las que apenas 14 eran inmuebles nuevos, 13 en Petrés y uno en Torres Torres. En les Valls, mientras, las 153 operaciones fueron un 2 % más que en 2024 y apenas una decena, toda en Benavites, fue de vivienda nueva.
La Baronia y les Valls
Estos números mantienen a Sagunt como el motor inmobiliario del Camp de Morvedre, al concentrar el 67,5 % de la actividad, por el 13,1 % de Canet, el 12,4 % de la Baronia y el 7 % de les Valls. En la serie estadística inaugurada en 2004, los porcentajes más altos y más bajos por cada territorio son el 72,6 % en 2016 y el 46 % en 2012 para la capital comarcal; el 44,2 % en 2012 y el 10,8 % en 2020 para la otra localidad costera; el 16,7 % en 2021 y el 4 % en 2012 para los nueve municipios que conforman la Mancomunitat de la Baronia; así como el 12,2 % en 2008 y el 2,4 % en 2004 para las cinco localidades de la Vall de Segó, siempre según los registros del Ministerio de Vivienda.
Suscríbete para seguir leyendo
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig