Las viviendas protegidas apuntalan el alza del mercado inmobiliario en Sagunt

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado carpetazo estadístico al pasado año con la publicación de las transacciones inmobiliarias registradas durante 2025. Según las operaciones comunicadas por las notarías, en Sagunt se realizaron 1.466 compraventas de viviendas, que representan un ligero repunte del 2,2 % respecto al ejercicio previo y una más significativa crecida del 13,1 % en comparación con 2023.

Edificios residenciales en construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

De hecho, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009, el pasado año fue el segundo con más movimientos en el mercado inmobiliario, solo por detrás de 2022. Entre las claves de estos últimos crecimientos hay un protagonismo inesperado, ya que la venta de viviendas de protección pública (VPP) en Sagunt sigue siendo casi testimonial con 83, un 5,7 % respecto al total, por más del 15 % que alcanzó en su máximo histórico registrado hace más de dos décadas, aunque en 2025 se incrementó este tipo de operaciones en casi un 85 % respecto al ejercicio anterior.

Inmuebles nuevos

Siempre según los datos oficiales publicados por el ministerio, esa ligera recuperación en el mercado de las VPP contrasta con el desplome de las transacciones de viviendas nuevas en Sagunt, especialmente pronunciado en el último trimestre. Este tipo de inmuebles apenas representó en 2025 un 8,7 % de las operaciones con 128, el nivel más bajo desde 2021.

Aquí también hay que remontarse a la burbuja del ladrillo para encontrar los porcentajes más altos de compraventas de residencias de nueva construcción. El máximo histórico se remonta a 2008 con el 68,7 %, que supuso la adquisición de más de 750 viviendas.

Canet

Del resto del Camp de Morvedre, Canet d'en Berenguer se mantiene como el segundo foco más relevante de actividad inmobiliaria, con 284 operaciones a lo largo de todo el ejercicio, de las que apenas dos eran viviendas protegidas y más de un 21 % se trataban de nuevas construcciones, según los datos oficiales.

Por subcomarcas, la Baronia registró el pasado año 269 compraventas, un 7,9 % menos que el anterior ejercicio, de las que apenas 14 eran inmuebles nuevos, 13 en Petrés y uno en Torres Torres. En les Valls, mientras, las 153 operaciones fueron un 2 % más que en 2024 y apenas una decena, toda en Benavites, fue de vivienda nueva.

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La Baronia y les Valls

Estos números mantienen a Sagunt como el motor inmobiliario del Camp de Morvedre, al concentrar el 67,5 % de la actividad, por el 13,1 % de Canet, el 12,4 % de la Baronia y el 7 % de les Valls. En la serie estadística inaugurada en 2004, los porcentajes más altos y más bajos por cada territorio son el 72,6 % en 2016 y el 46 % en 2012 para la capital comarcal; el 44,2 % en 2012 y el 10,8 % en 2020 para la otra localidad costera; el 16,7 % en 2021 y el 4 % en 2012 para los nueve municipios que conforman la Mancomunitat de la Baronia; así como el 12,2 % en 2008 y el 2,4 % en 2004 para las cinco localidades de la Vall de Segó, siempre según los registros del Ministerio de Vivienda.