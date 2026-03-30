La huelga en el centro logístico de Toyota complica el acceso al puerto de Sagunt

La movilización de la plantilla del centro logístico de Toyota está complicando el acceso al puerto comercial de Sagunt. En su primera jornada de huelga, los trabajadores de la empresa CEVA -FVL (Finished Vehicle Logistics) que operan en el centro logístico de Toyota Motor Corporation del puerto comercial están protagonizando cortes de tráfico intermitentes que se prolongarán hasta las 2 del mediodía, como han explicado deesde CGT.

Más de cien personas han secundado el paro que se prevé repetir tanto mañana, como los otros dos días sucesivos.

Un momento del corte de tráfico. / Levante-EMV

José Godoy, presidente del comité de empresa por CGT, ha valorado positivamente la respuesta a la convocatoria. "Menos los jefes y los servicios mínimos, estamos aquí todos. Estamos muy unidos", afirma a preguntas de Levante-EMV.

Aunque el mismo viernes pasado la plantilla instó a la dirección a acelerar las negociaciones para evitar el impacto de la huelga, finalmente, no ha habido cambios y el paro se ha iniciado hoy con varias demandas: Desde la actualización salarial en línea con el coste de vida a la reorganización de turnos para aliviar la presión operativa y la adopción de compromisos firmes por parte de la empresa en materia de estabilidad laboral, seguridad y salud.