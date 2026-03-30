Las mejoras municipales permitirán recuperar todo el aforo al Teatro Romano de Sagunt

Las mejoras realizadas por el ayuntamiento permitirán recuperar todo el aforo al Teatro Romano de Sagunt después de la puesta a punto de las salidas de emergencia superiores de este monumento nacional que alberga cada año tanto el festival 'Sagunt a Escena' como otras citas. En todas ellas, desde el verano de 2024, la Conselleria de Cultura prohibía utilizar la cávea más alejada del escenario ante el estado de esas salidas. Pero ahora, esto ha dejado de ser un problema gracias a una intervención llevada a cabo por el consistorio que además ha abordado otras viejas asignaturas pendientes en la zona.

El mismo alcalde, el socialista Darío Moreno, ha reconocido a Levante-EMV que toda la actuación ha sido coordinada con la Generalitat y se ha producido después de que ésta "expresara su preocupación por los recorridos de emergencia" (del Teatro Romano). Por ello, "parte de la actuación ha sido en esa línea y ha hecho que esto ya no sea un impedimiento para una situación de emergencia, ni para una limitación del aforo pues realmente lo que nosotros queremos es poder utilizar al máximo este monumento nacional".

El alcalde, al recibir explicaciones de los técnicos. / Daniel Tortajada

La actuación realizada ha tenido como objetivo dignificar todo el entorno del Teatro y el Castillo, homogeneizar las diferentes actuaciones llevadas a cabo "para mejorar la imagen que presentamos a la ciudadanía", así como "ganar en accesibilidad y en facilitar las visitas a estos monumentos que son un orgullo", como resumía el presidente de la corporación. "El hecho de homogeneizar era importante. Yo igual, de entrada, no hubiera hecho algunas cosas como se han hecho, pero es que se tenía que seguir la misma línea estética que ya había en el entorno", resaltaba.

A esto se le añade el refuerzo de la seguridad para vehículos y peatones tanto al acceder por la subida principal al Castillo como si uno va a pie por las escaleras que hay a la derecha del Teatro Romano.

Estas obras de mejora presupuestadas en 341.409 euros se han acabado aproximadamente un mes después de lo previsto en un principio al verse afectadas por las intensas lluvias y el fuerte temporal de viento registrados entre febrero y marzo.

Una de las escaleras que se ha ampliado. / Daniel Tortajada

En ellas se han realizado nuevos bordes de calzada para una mayor seguridad y se ha mejorado la escalera que lleva a ocupación íbera donde ya se intervino en 2021. Aunque entonces se combinaron tramos de hormigón con otros que alternaban la piedra y la madera, ahora se ha optado por otra solución para la parte donde aún no se había intervenido recientemente: Cubrir con este último material todos los escalones que quedaban hechos de piedra, lo que dice adiós a esos peldaños donde menudo era complicado pisar. La seguridad de los peatones también se ha reforzado al colocar barandillas en tramos que carecían de ellas, al igual que se ha hecho en el lateral peatonal del Teatro Romano.

Barandillas

Estas barandillas son de color rojo y de la misma tipología "que las colocadas hace años en el mismo acceso principal al Teatro", como apuntaban desde el consistorio, reconociendo que la acción del sol ha decolorido las colocadas hace años.

Restos íberos donde se ha consolidado un muro y se ha limpiado la vegetación. / Daniel Tortajada

A eso se le ha sumado la consolidación de un antiguo muro en la zona de la ocupación íbera, gracias a inyecciones de cal diluida con resina que no se ven a simple vista pero permiten evitar riesgos de caídas, como han explicado hoy responsables de la intervención poco antes de la firma de la recepción de las obras por parte del consistorio.

La actuación también ha dejado esa zona limpia de vegetación, al igual que se ha hecho en el exterior de la torre situada junto al acceso medieval al Castillo, además de consolidar el muro "con un material prácticamente idéntico al existente".

También se ha colocado nueva señalética interpretativa y direccional, dentro de una intervención cuyo resultado ha sido muy bien valorado tanto por el alcalde como por la edil de Patrimonio, Natalia Antonino. Esta última, a preguntas de este diario, ha asegurado que el ayuntamiento trabaja además en otros proyectos "a nivel patrimonial y turístico" para mejorar la zona, como la adecuación de la senda peatonal exterior al Castillo.