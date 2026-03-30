'Passió en Viu' de récord en Sagunt

Los actos de la Semana Santa Saguntina cogen velocidad de crucero ajenos al revuelo mediático y la controversia generada por la votación que impidió la entrada de mujeres a la cofradía que organiza los actos desde hace más de 500 años. Este fin de semana, la tradicional representación teatral de la 'Passió en viu' batió cifras de espectadores, según informaron tanto los responsables de la obra como algunos asistentes.

El responsable de la formación que dio forma al montaje, Passió per Sagunt, era claro tras el acto. “Desde el principio nosotros hemos optado por hablar solo de teatro y eso es lo que ha pasado. Y el trabajo de la compañía de un año de trabajo ha dado sus frutos en forma de éxito para la ciudad”, dice José Antonio Pablos.

Las novedades creadas para este año fueron bien acogidas por la multitud de asistentes a cada uno de los tres espacios en los que se desarrolla la obra. “Siempre nos gusta verla, pero este año se han superado y me ha gustado más que nunca”, señalaba a Levante-EMV Reme Lorenzo, una de las asistentes a una obra donde no faltaron concejales del consistorio encabezados por el alclade, Darío Moreno.

Desde Passió per Sagunt, Pablos agradece la colaboración del consistorio por hacer posible la representación y el respaldo de la ciudadanía a esta obra teatral que lleva más de 20 años llenando la Plaza Mayor y sobrecogiendo con su impresionante final en el mejor escenario natural que podría tener: El calvario.