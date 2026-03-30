La Semana Santa regresa al Port de Sagunt

La Semana Santa ha vuelto al Port de Sagunt de la mano de la asociación cultural de cofrades que enmarca a los integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno, la Cofradía Virgen Dolorosa Madre del Resucitado y la Hermandad del Santo Sepulcro.

En esta ocasión el pregón estuvo reservado a Vicente Miguel Planells, párroco en las iglesias de Estivella, Albalat dels Tarongers, Segart y Torres Torres.

El programa de Semana Santa continuó con el Domingo de Ramos, jornada en la que los fieles de las iglesias de Begoña, Virgen del Carmen y San José realizaron la bendición de los ramos; asimismo, las personas que así lo deseen pudieron acompañar a la imagen de la “Burrica” en procesión hasta la iglesia de la Virgen del Carmen.

Uno de los días más señalados llegará mañana, el Martes Santo, cuando, a las 21 horas, se iniciará la Procesión del Silencio desde la iglesia de la Virgen de Begoña, en un recorrido que pasará por la avenida 9 de Octubre y acabará con una xocolatà para todos.

Tras la celebración del Jueves Santo, al día siguiente, 3 de abril, tendrá lugar una intensa jornada que se iniciará, a las 9:30 horas, con un Via Crucis interparroquial en los jardines de la Gerencia;luego sobre las 12 horas, se llevará a cabo, en la iglesia de Jesús Obrero, una charla meditativa sobre las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Por la tarde, tendrá lugar la Procesión del Santo Entierro, a las 19 horas, con la salida de los pasos de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa desde sus respectivas sedes para realizar un Encuentro Doloroso entre ambas imágenes en el cruce de las calles Menéndez y Pelayo y Teodoro Llorente momento tras el cual comenzará la procesión general que tendrá salida y llegada en la iglesia Nuestra Señora de Begoña y discurrirá por su recorrido habitual.

Procesión del Santo Encuentro

Tras la Vigilia Pascual el Sábado Santo, los actos culminarán al día siguiente, Domingo de Resurrección, con la procesión del Santo Encuentro que protagonizarán, a partir de las 10 horas, las imágenes de la Virgen Dolorosa y del Sagrado Corazón cuyo encuentro tendrá lugar en la Tenencia de Alcaldía para continuar procesionando juntos hasta la iglesia de la Virgen del Carmen.