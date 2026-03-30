Primeras multas en Canet de 750 euros por incumplir la recogida de residuos

Tras cuatro campañas en un año para concienciar sobre el uso correcto del servicio de recogida de residuos, y tras advertir que los reincidentes serían sancionados, el Ayuntamiento de Canet ha comenzado a poner las primeras sanciones. En concreto, ha multado a dos vecinos con 750 euros por no seguir la normativa relativa a los restos de poda, una cantidad que podría llegar a los 1.500 € en caso de reincidencia. Estas se han impuesto en vísperas de Semana Santa, cuando comienza la afluencia de turistas y vecinos y vecinas con segunda residencia, y coincidirá con una iniciativa para animar a la gente a cumplir la ordenanza y explicar las ventajas.

“De momento”, explica el alcalde Pere Antoni, “solo se han sancionado incumplimientos muy flagrantes o por parte de reincidentes, y lo hacemos porque las conductas incívicas de unos pocos lo acabamos pagando entre todos y todas. No queremos poner multas a nadie, lo que queremos es que todos y todas contribuyan a que Canet esté limpio”, dice el socialista.

Para evitar más sanciones -sobre todo, por desconocimiento- la concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva campaña de información dirigida tanto a vecinos y vecinas, como a pequeños comercios para concienciarles sobre la necesidad de cumplir la normativa. “Como municipio turístico, ver residuos fuera de los contenedores da muy mala imagen. Además, eso encarece el presupuesto de recogida y reduce la cantidad de residuos que se pueden reciclar”, explica el concejal de Vecinos Playa Canet, Miguel Ángel Albero.

Esta campaña, que se desarrollará tanto en el centro urbano como en la zona de la playa, incluye distintas iniciativas. Por ejemplo, se distribuirán trípticos en todos los locales comerciales (sobre todo los vinculados con la restauración) en los que se explica cómo funcionan los cinco tipos de contenedores distribuidos por el pueblo, los horarios del ecoparque móvil y sus ubicaciones, y el teléfono (y el funcionamiento) del servicio de recogida de muebles, enseres y restos de poda.

Una vecina, tirando la basura. / Ayuntamiento de Canet

La campaña informativa también incluirá los aspectos contemplados en la ordenanza sobre animales. Desde el ayuntamiento recuerdan a los propietarios y las propietarias de perros que deben recoger las deposiciones y lavar con agua las micciones. La sanción por incumplimiento puede ascender a los 750 euros.

Renovar el parque de contenedores

En 2025, el consistorio implementó un ambicioso plan para mejorar la recogida y tratamiento de los residuos en la localidad, que incluía incorporar 90 contenedores marrones, destinados a almacenar materia orgánica de domicilios particulares y locales de ocio. La diferencia entre estos y los anteriores (de color gris), es permiten reciclar los desperdicios depositados, lo que se tradujo en una reducción de la cantidad que el ayuntamiento tendrá que pagar a la planta de tratamiento de residuos.

El aumento del número de contenedores y su modernización también se tradujo en un incremento en la capacidad de recogida. Un contenedor de carga trasera, como los anteriores, tiene una capacidad máxima de hasta 1.100 litros, mientras que los de carga lateral alcanzan los 3.000 litros. Así, la capacidad de recogida de materia orgánica creció un 25 %, cifra que ascendió hasta el 27 % en envases ligeros y papel o cartón. Además, todos llevan una etiqueta en la que se indican las horas de recogida, su funcionamiento, el teléfono para recogida de residuos domésticos y los horarios de los ecoparques más cercanos.