Semana Santa en Sagunt: Un 'Encuentro' reforzado con ayuda municipal

La procesión de El Encuentro ha hecho olvidar por momentos en Sagunt toda la polémica generada a nivel nacional por el reciente rechazo a la entrada de mujeres a la cofradía que impulsa la celebración desde mediados del siglo XV.

El desfile de las andas del Nazareno y la Soledad hasta encontrarse en una abarrotada Plaza Mayor ha vuelto a sacar a la calle tanto a numerosos cofrades como a vecinos dispuestos a no perderse detalle.

La celebración venía además reforzada este año por una novedad impulsada por la mayoralía del año gracias a una colaboración municipal comprometida antes de la polémica votación de la cofradía que excluyó de nuevo a las mujeres: El concierto ofrecido en la plaza Mayor, dentro del ciclo 'Sagunt in Excelsis', mientras el público esperaba el momento álgido de la procesión, cuando el paso de Jesús Nazareno se encuentra con su Madre.

Así ha sido en Sagunt la procesión del Encuentro tras la polémica sobre el veto a las mujeres / Daniel Tortajada

Esa actuación a cargo de la orquesta de cámara Melkart dirigida por Sergi Rajadell ha dejado también protagonismo a la soprano Laura Agustí y al tenor Mario Corberán mientras ha llenado el lugar de piezas de Gabriel Fauré, Henry Purcell y Giacomo Puccini; composiciones muy bien interpretadas y de gran belleza pero que, en algunos casos, sorprendían por el cariz de la celebración.

Además, hubo otros detalles novedosos, como los ‘cubre vallas’ morados y que toda la plaza estuviera protegida con moquetas para evitar la caída de cera al suelo.

Los cubrevallas morados estrenados este año. / Daniel Tortajada

El lleno de la Plaza Mayor replicó el vivido el sábado durante la representación de la 'Passió en Viu' antes de una concurrida procesión del Domingo de Ramos donde, como informó Levante-EMV, el ambiente festivo también se impuso a la controversia sobre la nueva exclusión de las mujeres en la cofradía de la Sang.

El acto acabó con sonoros aplausos después de que el tenor interpretara el 'Nessun Dorma' de Puccini antes de dejar el protagonismo musical a la banda de Santo Cristo de los Necesitados de Aldaia que participó en la celebración junto a la de cornetas y tambores Morvedre.