Así es un sector por desarrollar en Sagunt con ocho parcelas de VPP
El planeamiento también contempla zonas verdes que suman 65.000 metros cuadrados, más dos bulevares
El macrosector III de Sagunt, conocido como Fusión, tiene una gran reserva de viviendas por desarrollar, cerca de 2.500 entre plurifamiliares y unifamiliares, con ocho parcelas para VPP, según un informe recabado hace unos meses por el ayuntamiento.
Más allá de esta reserva residencial en un momento de crisis agravada por el impacto de la gigafactoría de PowerCo, este espacio de algo más de 490.000 metros cuadrados, cuya urbanización quedó sin acabar desde la iniciativa privada y que ahora, por fin, verá solucionadas las deficiencias de sus redes de residuales y pluviales, tiene hueco para más usos.
Suelo comercial
Aigües de Sagunt, en sus cálculos para dimensionar los colectores de evacuación de esas aguas, se ha encargado de recordar que este sector dispone de algo más de 41.000 metros cuadrados de suelo comercial o terciario hasta un máximo de cinco alturas.
Otra manzana de casi 11.000 metros cuadrados está destinada a hospedaje y convenciones, con la posibilidad de alcanzar las diez alturas, mientras que una parcela de 43.000 metros cuadrados tiene asignado un uso escolar.
Equipamientos
Los equipamientos sanitarios, culturales, sociales o deportivos se reparten en cuatro solares que se extienden por encima de los 25.000 metros cuadrados, al tiempo que las zonas verdes suman más de 65.000 metros cuadrados, sin contar los dos grandes bulevares centrales que cruzan este PAI Fusión.
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