Apoyo municipal intacto a la Semana Santa de Sagunt pese al boicot de EU-UP tras 'no' a la inclusión

La polémica generada a nivel nacional por el nuevo veto en contra a la entrada de mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt no ha impedido que el gobierno municipal apueste en su inmensa mayoría por mantener el apoyo a la celebración y que la programación se desarrolle según lo previsto.

El alcalde socialista Darío Moreno ya se manifestó de esta forma cuando 48 horas después de la votación y fijó la línea de sus otros once concejales: Abogar porque la cofradía dé un paso hacia la igualdad, pero también "el normal desarrollo de los actos, en concordancia con lo que nos trasladan las y los principales promotores del colectivo por la Semana Santa saguntina inclusiva, que deben seguir siendo los principales y únicos protagonistas de esta reivindicación".

Sin embargo, su socio de Esquerra Unida-Unides Podem (EU-UP), el teniente de alcalde Roberto Rovira, se negó a firmar dos facturas relacionadas con la fiesta, como anunció al día siguiente de conocerse ese tercer veto a la inclusión femenina, al tiempo en que pidió sin éxito que el gobierno local cesara su apoyo a la Semana Santa.

Miguel Angel Montesinos

Este gesto del edil de EU-UP, en la práctica, no ha llegado a tener efectos pues la Alcaldía de Sagunt ha asumido esos dos pagos, como han confirmado fuentes municipales a Levante-EMV.

Uno de ellos es de casi mil euros y corresponde la adquisición de ejemplares de dos libros, en concreto, 43 de 'La Semana Santa 2025' y diez de '2ª Historia de la Semana Santa'.

Concierto novedoso

El otro es de un concierto valorado en 3.950 € incluido en el ciclo 'Sagunt in Excelsis' que, desde hace años, organiza la concejalía de Cultura para reforzar la programación de la Semana Santa. Se trata además de una actuación especial que se realizó ayer, por primera vez, en la plaza Mayor, durante la espera previa que antecede en la procesión de El Encuentro.

La orquesta de cámara Melkart dirigida por Sergi Rajadell, con la participación de la soprano Laura Agustí y el tenor Mario Corberán, fue la encargada de poner las notas musicales mientras el público aguardaba el momento en que Jesús Nazareno se encontrara con su Madre, tras el paso de cofrades, mayorales y bandas.

Esta actuación, como explican desde el consistorio, incluía piezas de autores como Gabriel Fauré, Henry Purcell y Giacomo Puccini que "aportaban el culmen de la procesión del Encuentro Doloroso" entre dos andas llevadas a hombros por los cofrades, la del Nazareno y la Dolorosa, "una de las imágenes icónicas de la Semana Santa Saguntina", añaden desde el ayuntamiento.