Hallan muerta a una mujer en su casa de Canet tras días sin saber de ella

Una vecina de 75 años fue encontrada ayer muerta en su domicilio de la playa de Canet d'en Berenguer tras unos días sin noticias de ella.

El aviso de uno de sus hijos ante la extrañeza de no poder localizarla llevó a la Policía Local a acercarse a la vivienda sobre las 20 horas. Aunque nadie respondía al llamar a la puerta, los agentes se las ingeniaron para meter un teléfono móvil por una ventana y, gracias a esto, descubrieron su cuerpo inmóvil en el baño. Esto hizo llamar a los bomberos para poder forzar la puerta y acceder a la casa.

El hecho de que hubiera una denuncia antigua por presunta violencia de género también hizo activar todas las alarmas y movilizó tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional.

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Sin embargo, posteriormente esto se descartó y se sospecha que la mujer falleció tras desvanecerse y darse un golpe al caer al suelo.