Hallan muerta a una mujer en su casa de Canet tras días sin saber de ella
Su cuerpo sin vida fue descubierto en el baño tras introducir un móvil por una ventana
Una vecina de 75 años fue encontrada ayer muerta en su domicilio de la playa de Canet d'en Berenguer tras unos días sin noticias de ella.
El aviso de uno de sus hijos ante la extrañeza de no poder localizarla llevó a la Policía Local a acercarse a la vivienda sobre las 20 horas. Aunque nadie respondía al llamar a la puerta, los agentes se las ingeniaron para meter un teléfono móvil por una ventana y, gracias a esto, descubrieron su cuerpo inmóvil en el baño. Esto hizo llamar a los bomberos para poder forzar la puerta y acceder a la casa.
El hecho de que hubiera una denuncia antigua por presunta violencia de género también hizo activar todas las alarmas y movilizó tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional.
Sin embargo, posteriormente esto se descartó y se sospecha que la mujer falleció tras desvanecerse y darse un golpe al caer al suelo.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
- La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores