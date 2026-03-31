Inmejorable estreno saguntino en la Copa de España de trial

No se encontró con las condiciones más fáciles en la Nucia, pero superó un terreno muy arenoso, con rampas altas y largas, sumadas a tierras resbaladizas, para conseguir la victoria en la prueba inaugural de la Copa de España de trial.

Luz Antonino en lo más alto del podio. / Levante-EMV

Encuadrada en la categoría TR2 femenino, la misma en la que la pasada temporada ya rozó el podio nacional, Luz Antonino (Sherco) se impuso en una ajustada pugna con la catalana Ada Martín (Beta Trueba). La saguntina sumó una puntuación de 24, 9 en el primer recorrido de 10 zonas y 15 en el segundo, mientras que su rival cometió 27 penalizaciones (14 más 13).

Sigüenza

La siguiente cita de esta Copa de España, después de que esta prueba inaugural congregara a más de 150 pilotos entre las distintas categorías, será en Sigüenza a finales de abril, cuando Luz y Ada están destinadas a volver a enfrentarse por la victoria.

Con la experiencia que atesora año a año, Luz confía este año en mantenerse en lo más alto de la clasificación general, que ya comanda con 20 puntos. Con nueve citas a lo largo de la temporada, este campeonato visitará hasta noviembre Gironella (Barcelona), Pobladura de las Regueras (León), Vimianzo (A Coruña), Ripoll (Girona) y Tona (Barcelona), donde se pondrá el broche al año con el trial por autonomías.

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Segundo representante

En la cita inaugural de la Nucia, la representación saguntina la completó José Manuel Jurado (Beta Trueba), que en la categoría juvenil fue quinto, apenas a cuatro puntos del podio.