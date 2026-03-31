La nueva comisaría de Policía Nacional anunciada hace casi seis años en Sagunt está más cerca

La nueva comisaría de Policía Nacional anunciada hace casi seis años en Sagunt está cada más cerca. El ayuntamiento ha confirmado que la ciudad logrará esas instalaciones tras corroborar que la obra está incluida en la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II).

Esta actuación se enmarca dentro del programa aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que contempla una inversión global de 900 millones de euros destinada a la modernización, reforma y construcción de infraestructuras vinculadas a la seguridad del Estado en todo el territorio nacional.

En el caso de Sagunt, la nueva comisaría se ubicará en la zona internúcleos, en una parcela de 10.521 metros cuadrados que el ayuntamiento ya cedió al ministerio de Interior para ser utilizada con este fin. El edificio se situará junto a los terrenos donde está previsto construir la futura Ciudad de la Justicia, en la avenida Corts Valencianes con la calle Carmen Martín Gaite, "lo que convertirá a la zona en un importante eje administrativo para la ciudad", según explican desde el consistorio aunque sin llegar a detallar la inversión prevista ni el calendario de la obra.

La puesta en marcha de esta nueva infraestructura fue anunciada en 2020 por la entonces delegada del Gobierno y exalcaldesa de Sagunt, Gloria Calero. Como se dijo ya entonces, responde a "la necesidad de adaptar las instalaciones policiales al crecimiento experimentado en los últimos años". No obstante, ahora se añade que "la plantilla de la Policía Nacional en Sagunto ha aumentado de forma significativa, alcanzando cerca de 170 efectivos, lo que hace necesario disponer de unas instalaciones más amplias y modernas que las de la comisaría actual, situada en calle Progreso", apuntan desde el consistorio.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha celebrado esta inversión por parte del Ministerio que se anuncia poco después de la visita institucional a las nuevas instalaciones de la Policía Local, que han sido reformadas por el consistorio. "Es una actuación muy esperada que por fin dotará a nuestra ciudad de infraestructuras de seguridad acordes a nuestro crecimiento poblacional, y que supondrá una mejora tanto para las condiciones de trabajo de los agentes como para la atención recibida por la ciudadanía", ha valorado.