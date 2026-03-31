Sagunt busca socorristas: así es el proceso de selección
El consistorio tiene en marcha la formación de una bolsa de trabajo
El Ayuntamiento de Sagunt ya tiene en marcha la formación de una bolsa de trabajo para la contratación temporal o el nombramiento interino de coordinadores, socorristas y patrones de embarcación con destino a las playas. La aprobación de las bases por junta de gobierno local se remonta a noviembre del pasado año, pero no fue hasta principios de este mes de marzo cuando su publicación oficial puso en marcha los plazos.
En las bases del procedimiento se establecen las funciones de cada uno de estos puestos, así como las condiciones que tienen que reunir los aspirantes. Una vez cribadas las instancias, la siguiente fase será la de oposición, con dos o tres ejercicios según la plaza en la que esté interesado el candidato.
Aptitud física
Mientras la entrevista estará reservada para coordinadores y patrones, las pruebas comunes serán un examen escrito tipo test y las pruebas de aptitud física. Estas últimas empezarán en la piscina con una prueba combinada de 50 metros de nado libre, 15 metros de buceo para, sin emerger, recoger un maniquí y arrastrarlo hasta completar los 100 metros. El tiempo límite será de 3 minutos.
En la playa, los aspirantes afrontarán un circuito cronometrado, con nado en transversal y en paralelo hasta sendas boyas, vuelta hasta la orilla y carrera hasta el punto de salida. Serán eliminados los aspirantes que no completen el recorrido o inviertan el doble de tiempo que el más rápido por cada sexo.
Título de escafandrista
Ya en la fase de concurso se computarán los méritos contemplados en las bases generales, a los que se añaden los títulos de escafandrista y patrón tanto de navegación básica como de embarcación recreativa.
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